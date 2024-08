Die Sky-Saisonvorschau: Wolfsberger AC

Saisonstartinfos Wolfsberger AC: Ab Freitag rollt der Ball wieder in der ADMIRAL Bundesliga (alle Spiele live auf Sky – streame die ADMIRAL Bundesliga mit dem Sky X-Traumpass)! Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den WAC, zusammengestellt von Sky-Reporter und Vereinsredakteur Labinot Spahiu.



Budget

Zwischen 8 und 9 Millionen Euro

Transfers

Zugänge

Dejan Zukic (Vojvodina Novi Sad)

Nicolas Wimmer (Austria Klagenfurt)

David Atanga (KV Oostende)

Nikolas Polster (LASK)

Angelo Gattermayer (Waldhof Mannheim)

Boris Matic (Roter Stern Belgrad)

Maximilian Ullmann (Venezia)

Emmanuel Agyemang (WAC II)

Erik Kojzek (WAC II)

Abgänge

Augustine Boakye (AS Saint Étienne)

Nikolas Veratschnig (Mainz 05)

Raphael Schifferl (1860 München)

Hendrik Bonmann (Ludogorets Razgrad)

Michael Novak (SK Treibach)

Mario Leitgeb (DSV Leoben)

Tobias Gruber (Leihe, SKU Amstetten)

Samson Tijani (Leih-Ende, Red Bull Salzburg)

Bernhard Zimmermann (Leih-Ende, SK Rapid)

Lukas Ibertsberger (Leih-Ende, Red Bull Salzburg)

Vorbereitung beim WAC

Neuer Trainer, neues Glück? Mit Dietmar Kühbauer haben die Wolfsberger einen der erfahrensten Bundesliga-Coaches wieder ins Lavanttal lotsen können. Der 53-Jährige wurde nach der 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga vom Präsidenten Dietmar Riegler auf Sky präsentiert. Mit neuem Trainer, einem Kaderumbruch und vielen jungen Spielern ging es Ende Juni zum Trainingsstart.

Ein Wolfsberger fehlte jedoch beinahe die gesamte Vorbereitung: Sandro Altunashvili war für seine Heimat Georgien bei der EM 2024 in Deutschland im Kader, kam auf zwei Einsätze gegen die Türkei im ersten Gruppenspiel und Spanien im Achtelfinale.

Mit Emmanuel Agyemang und Erik Kojzek waren auch zwei Talente der zweiten Mannschaft beim Trainingsauftakt dabei, die den Sprung in den Bundesliga-Kader schafften.

Die Vorbereitung lief ergebnistechnisch optimal, keine einzige Partie ging verloren. Besonders das 2:2 gegen den 15. der vergangenen Serie A-Saison Udinese Calcio war wohl das kleine Highlight der Vorbereitung. Gegen die Italiener lag man bereits mit 0:2 zurück, Gattermayer und Kojzek konnten die Partie noch ausgleichen.

Kurios: Im Testspiel gegen Racing Straßburg musste man eine ganze Hälfte zu Zehnt absolvieren. Nach einer Roten Karte für Neuzugang Boris Matic schalteten sich beide Trainer der Vereine ein und wollten, dass das Spiel mit Elf gegen Elf weitergeführt wird. Der Schiedsrichter ließ jedoch nicht mit sich reden und der WAC musste rund 50 Minuten in Unterzahl spielen. Am Ende ging das Spiel freundschaftlich 0:0 aus, der Ärger über die Umstände war auf beiden Seiten jedoch groß.

Das erste Pflichtspiel konnten die Wolfsberger souverän für sich entscheiden. In der ersten Runde des ÖFB-Cup gewann der WAC gegen den Burgenlandligisten ASV Draßburg klar mit 7:0. Damit geht man ungeschlagen in die neue Saison, wo es im Kärntner Derby gegen Austria Klagenfurt um die ersten Punkte und die Vormachtstellung im südlichsten Bundesland geht.

Kadergröße und Durchschnittsalter

23,5 Jahre / 26 Spieler

„Rising Stars“

Mit Dejan Zukic haben die Wolfsberger einen neuen Strategen im Mittelfeld an Land ziehen können, der wohl die neue Schaltzentrale im Mittelfeld des WAC sein wird. Erik Kojzek könnte der zweite „Rising Star“ dieses Teams werden. Der 18-jährige Stürmer konnte in der Vorbereitung auf sich aufmerksam machen, mit seiner Physis und Größe könnte Kojzek in Zukunft für viel Freude im Lavanttal sorgen.

„Ankick“-Tipps

Dominik Baumgartner, Thierno Ballo und Nicolas Wimmer waren bereits in der Vorsaison auf Ankick richtige Punktelieferanten. Mit Dejan Zukic kommt ein Spieler neu dazu, der zu einem Top 20-Spieler im Sky Sport Player Index zählen kann. Wer vergleichsweise viel Geld auf der Seite hat, macht bei diesen Spielern nichts falsch.

Für die Sparfüchse unter den Ankick-Managern: Angelo Gattermayer, Erik Kojzek und Boris Matic sind Spieler mit viel Potential und aktuell günstig zu haben.

Mögliche WAC-Startelf

Spielanlage

Wer auf Ballbesitz-Fußball steht, wird beim Wolfsberger AC richtig aufgehoben sein. Die wahrscheinlichste Grundformation wird das 4-2-3-1 sein, im Spiel wird man häufiger auch ein 4-3-3-System sehen können. Die Truppe von Trainer Dietmar Kühbauer will den Ball in den eigenen Reihen halten und das Spiel kontinuierlich aufbauen. Mit den schnellen Außenverteidigern und Flügelspielern wird man wohl den ein oder anderen Angriff über die Seiten setzen.

Prognose

Kaderumbruch, neue junge Spieler, neuer/alter Trainer – beim WAC ist im Sommer einiges passiert. Bis alles läuft, die Mannschaft endgültig steht und die Räder ineinanderlaufen wird es wohl noch ein paar Wochen dauern. Eine genaue Zielsetzung will man in Wolfsberg deshalb noch nicht aussprechen. Mit Dietmar Kühbauer hat man einen Trainer verpflichtet, der die Spieler an ihr Maximum bringen kann. Wenn die Neuzugänge ihre Leistungen aus den Testspielen auch in der ADMIRAL Bundesliga auf dem Platz zeigen, dann darf man im Lavanttal gespannt sein.

Der Einzug in die Meistergruppe und somit der frühzeitige Klassenerhalt ist durchaus realistisch.

Tipp Endplatzierung

Platz 6

WAC gegen Austria Klagenfurt am Samstag ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass!