Die Sky-Saisonvorschau: Wolfsberger AC

Vor dem Saisonstart haben unsere Vereinsredakteure wie gewohnt eine Vorschau zu ihrem Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über den Wolfsberger AC zusammengestellt von Sky-Redakteur Labinot Spahiu.

Transfers

Zugänge

Donis Avdijaj (TSV Hartberg)

Fabian Wohlmuth (SV Oberbank Ried)

Rene Renner (Burinam United)

Marco Sulzner (LASK)

Adama Drame (MSK Zilina)

Florent Hajdini (WAC Amat.)

Abgänge

Adis Jasic (Al Ain)

Ervin Omic (vereinslos)

Thomas Sabitzer (WSG Tirol)

Jonathan Scherzer (SV Oberbank Ried)

Pascal Müller (Hertha Wels)

Sandro Altunashvili (vereinslos)

Maximilian Scharfetter (SKU Amstetten)

Anderson Niangbo (WAC Amat.)

Sankara Karamoko (Leihe, FK IMT Beograd)

Vorbereitung

Fast ein Dutzend Abgänge, dafür sechs neue Akteure beim WAC – man kann wohl von einem Umbruch sprechen! Stammspieler wie Adis Jasic, Maximilian Ullmann oder auch wichtige Rotationsspieler wie Ervin Omic haben den Verein größtenteils ablösefrei verlassen, was natürlich für einen Klub wie den Wolfsberger AC nicht wirklich zufriedenstellend ist. Dementsprechend klein war der Kader zum Trainingsauftakt Ende Juni, mittlerweile hat sich die Lage durch die Neuzugänge zwar etwas entspannt, dennoch pocht Trainer Dietmar Kühbauer auf weitere Spieler.

Die Vorbereitung an sich verlief sportlich gut: Vor dem Trainingslager in Maria Alm fuhr der WAC zwei klare Testspiel-Siege gegen den Deutschlandsberger SC und Kapfenberger SV ein. Beim ersten Test durfte sogar Videoanalyst Christoph Schricker für zehn Minuten aufs Feld – und machte es gar nicht einmal so schlecht gegen den Regionalligisten. Beim Testspiel gegen den SC Braga gab es eine 0:2-Niederlage: Das war auch bis dato die erste und einzige Testspiel-Niederlage, seit Dietmar Kühbauer im Juni 2024 das Traineramt in Wolfsberg wieder übernommen hat. Einem 3:3-Remis gegen den ukrainischen Erstligisten Karpaty Lviv folgten dann noch zwei weitere Siege: In Kapfenberg schlug die Kühbauer-Elf Beşiktaş Istanbul mit 3:2 und sorgte für das Highlight der Vorbereitung!

Besonders hervorzuheben: Der Treffer zum 3:2 durch Erik Kojzek. Dejan Zukic nahm eine Flanke mit der Brust an, spielte direkt zum Bald-Österreicher, der den Ball Volley ins Kreuzeck zimmerte – ein Augenschmaus für alle Fußballfans! Beim Saisonopener in der Lavanttal-Arena gab es gegen NK Istra einen staubigen 1:0-Sieg.

In der ersten ÖFB-Cuprunde setzte der WAC den ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung: Gegen die SPG Wallern/Marienkirchen gewannen die Wölfe mit 3:1 in einer hart geführten Partie durch einen Doppelpack von Jungpapa Donis Avdijaj und einem Jokertor von Dejan Zukic.

Kadergröße

24 Spieler, Durchschnittsalter 25,1 Jahre

„Rising Stars“

Marco Sulzner und Fabian Wohlmuth könnten in den nächsten Monaten beim WAC zu unangefochtenen Stammspielern werden. Beide verfügen über viel Potential, müssen natürlich noch alle Abläufe so hinbekommen, wie es Trainer Kühbauer gerne hätte. Ansonsten darf man natürlich nicht auf Erik Kojzek vergessen. Wie in der Vorsaison für mich ein Spieler, der das Zeug hat, in der Zukunft auch international für Furore zu sorgen.

„Ankick“-Tipps

Wenn er es schafft, auch von Beginn an die Leistung abzurufen und fit zu bleiben, dann wird Erik Kojzek wohl der Wunschspieler in jedem Ankick-Team sein. Donis Avdijaj wird ebenfalls für seinen neuen Verein viele Aktionen kreieren und für zufriedene Ankick-Manager sorgen! Und: Thierno Ballo – in der abgelaufenen Saison der zehntbeste Punktesammler aller Spieler gewesen!

Mögliche Startelf

Spielanlage

Wie im Vorjahr werden wir beim Wolfsberger AC wohl sehr oft das 3-4-1-2-System sehen. Auch die Viererkette wird bestimmt das ein oder andere Mal zu sehen sein, je nach Gegner agieren die Wolfsberger flexibel. Das schnelle Umschalten war vergangene Saison im Fokus, es hat kaum eine keine andere Mannschaft geschafft, so schnell ins letzte Drittel zu kommen, wie der WAC. Wir werden wohl viele Aktionen über die aufgerückten Außenverteidiger sehen, auch durchs Zentrum wird es mit den technisch starken Mittelfeldspielern zu gefährlichen Chancen kommen. In der abgelaufenen Saison hat der WAC die zweitmeisten Tore geschossen, dennoch wird es wichtig sein, dass die Defensive kompakt steht.

Prognose

Es war keine einfache Vorbereitung durch die Kadersituation, dennoch steht der Wolfsberger AC qualitativ gut da. Die alte-neue Komponente Europacup bleibt die große Unbekannte: Schafft es der WAC in eine Ligaphase, wird der Herbst eine spannende Herausforderung. Mit einem 24-Mann-Kader könnte es eng werden, außerdem drohen den Lavanttalern noch Abgänge. Dejan Zukic, Thierno Ballo und auch der aktuell verletzte Chibuike Nwaiwu könnten den Verein verlassen – da sollte man sowohl bei den Ab- als auch möglichen Zugängen so rasch wie möglich für Klarheit sorgen. Mit zehn Spielen in fünf Wochen hat der WAC vielleicht jetzt schon zu Saisonbeginn die berühmten „Wochen der Wahrheit“.

Trotzdem: Der Kader hat auf jeden Fall die Qualität, um wieder für Überraschungen sorgen zu können. Die Meistergruppe muss das große Ziel sein – alles Zusätzliche, wie ein erneuter Cupsieg oder der Einzug in eine EC-Ligaphase wäre für den Verein natürlich ein nettes „Zuckerl“, aber realistisch gesehen eine harte Nuss, die man knacken müsste.

Tipp Endplatzierung

Platz 6

