Die Sky Super-Saison mit über 1770 Partien von der Champions League bis zur ADMIRAL Bundesliga

Das Herz des europäischen Spitzenfußballs schlägt bei Sky mit 508 Spielen der UEFA Champions League, UEFA Europa League & UEFA Conference League

Alle 195 Spiele der ADMIRAL Bundesliga nur bei Sky – 191 davon exklusiv

Noch mehr Deutsche Bundesliga: Der Flutlicht-Freitag und alle Samstagsspiele inklusive des Topspiels ab der kommenden Saison live bei Sky – zudem alle Begegnungen der 2. Deutschen Bundesliga und des DFB-Pokals

Noch mehr Insel-Fußball! Mehr als 280 Matches der Premier League sowie die neue Samstags-Konferenz „GOAL RUSH“ und ab sofort zusätzlich der Carabao Cup sowie die EFL Championship live bei Sky

Der Toptransfer aus Norwegen: Jan Age Fjörtoft analysiert als neuer Sky Experte die UEFA Champions League

Willkommen im Sky Team, Peter Pacult! Der Meistertrainer von 2008 teilt mit den Fans seine Expertise

Sky präsentiert neues Dokumentationsprojekt: Der SK Rapid – Behind the Scenes

Neues Entertainment-Format bei Sky Sport Austria: ‚Herzog gegen Herzig – Die Next Generation Show

Alle Spiele mit Sky X streamen

Eine Sky Saison der Superlative wartet auf die österreichischen Fußballfans. Anchor Constanze Weiss präsentierte am Montagabend zusammen mit Fußballgrößen und Sky Experten wie Champions League Sieger Didi Hamann und Andreas Herzog im Hotel Andaz Vienna Am Belvedere die anstehende Spielzeit auf Sky, die mehr Live-Fußball als jemals zuvor verspricht: in 1770 Matches und unglaublichen 159.000 Minuten rollt der Ball für Seher:innen in gewohnter Sky Qualität.

Die Sky Super Saison 2025/26 mit über 1770 Live-Spielen

Mit 508 Spielen überträgt Sky 2025/26 in Österreich weiterhin die meisten Matches aus der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der UEFA Conference League. Zudem zeigt Sky alle 195 Begegnungen der ADMIRAL Bundesliga.

Noch mehr Spiele der Deutschen Bundesliga: Ab kommender Saison laufen alle Freitagsbegegnungen und weiterhin alle Samstagspartien inklusive des Topspiels live bei Sky. Zusätzlich werden alle Spiele der 2. Deutschen Bundesliga und des DFB-Pokals übertragen.

Fans des englischen Fußballs kommen in der kommenden Saison voll auf ihre Kosten. Sky bringt mit 280 Partien der Premier League, der neuen Samstags-Konferenz „GOAL RUSH“ sowie zahlreichen Begegnungen des Carabao Cups und der EFL Championship u. a. mit den Österreichern Gerhard Struber, Andi Weimann und Christoph Klarer den Insel-Fußball so umfangreich wie noch nie ins Wohnzimmer.

Jan Age Fjörtoft wird neuer Sky Experte in der UEFA Champions League

Sky Seher:innen dürfen sich auf den wortgewaltigen und im europäischen Fußball bestens vernetzten Norweger freuen. Der ehemalige Rapid-Torjäger wird auch in der ADMIRAL Bundesliga bei ausgewählten Spielen zum Einsatz kommen.

Weiterhin im Sky Dreamteam der Königsklasse sind Champions League Sieger Didi Hamann und das Sky Erfolgs-Duo Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann. Insgesamt zeigt Sky 185 Live-Spiele des prestigeträchtigsten Klubwettbewerbs. In der Ligaphase 17 von 18 Begegnungen live & exklusiv.

Willkommen im Sky Team, Peter Pacult!

Auch in der ADMIRAL Bundesliga erhält das Sky Team einen hochkarätigen Neuzugang: der Meistertrainer von 2008 liefert ab der kommenden Saison interessante Einblicke rund um Österreichs höchsten Spielklasse. Als Sky Experte fungiert er auch als fester Bestandteil des Fußball-Podcasts DAB | Der Audiobeweis.

Sky und der SK Rapid starten Doku-Projekt

Sky Sport Austria und der SK Rapid freuen sich auf die Umsetzung eines äußerst spannenden Projekts. Ein Jahr lang wird der renommierte Sky Filmemacher Christoph Jochum mit seinem Team den Hütteldorfer Traditionsklub hinter den Kulissen begleiten. Ziel ist ein 360-Grad-Portrait des beliebtesten Fußball-Vereins des Landes – hautnah, authentisch und umfassend. Nicht nur die Profimannschaft, sondern der gesamte Klub wird in den Fokus genommen und auch die Entwicklung der Grün-Weißen wird beleuchtet, von der Spieler- bis zur aktuellen Trainerära von Coach und Ex Sky Experten Peter Stöger.

Premiere der Sky Heimspiel-Dokus über Austria Salzburg und Union Gurten am Donnerstag

Persönliche Geschichten, Legenden und große Emotionen: Die Heimspiel-Dokumentationen über Austria Salzburg und Union Gurten feiern am Donnerstag Premiere und vollenden die Sky Sport Austria Regionalliga-Trilogie. Die Dokumentation über den Meidlinger Hauptstadtklub Wiener Viktoria läuft bereits seit dem Frühjahr bei Sky. Die Erstausstrahlung von „Heimspiel – Austria Salzburg“ ist um 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 zu sehen. Direkt im Anschluss um 21:30 Uhr folgt „Heimspiel – Union Gurten“. Die Sky Sport Austria-Dokumentationen stehen nach der Premiere auch on demand zur Verfügung.

Herzog gegen Herzig – Die Next Generation Show

Die Kleinen fordern in der neuen, halbstündigen Spieleshow einen der ganz Großen des österreichischen Fußballs, wenn das Sky Studio zur Spielstätte umfunktioniert wird. Andreas Herzog stellt sich der Herausforderung und nimmt es in der Sendung mit zwei Kindern der Altersklasse unter 12 Jahren auf, die von ihrer komplett mitgereisten Mannschaft im Sky Studio lautstark unterstützt werden. Bei den Geschicklichkeits- und Wissensspielen geht es für die komplette Mannschaft um attraktive Preise, während der Sky Experte für den guten Zweck sein Bestes gibt. Die Next Generation Show feiert im Herbst bei Sky Sport Austria Premiere.

Die Deutsche Bundesliga bei Sky: mehr Spiele und spannende Innovationen

In der kommenden Saison können sich Anhänger von Bayern München, Borussia Dortmund & Co. auf noch mehr Live-Spiele bei Sky einstellen. Sky Seher:innen sind mit dem Flutlicht-Freitag, welcher alle Freitagsspiele beinhaltet, von Beginn an dabei, wenn sich die besten Teams der Deutschen Bundesliga messen. Sky zeigt zudem wie gewohnt alle Spiele am Samstag inklusive des Topspiels am Abend. Zusammen mit der kompletten 2. Deutschen Bundesliga überträgt Sky 538 Live-Spiele.

My Matchday verwandelt für Sky Stream sowie Sky Q Kund:innen den Spieltag der Deutschen Bundesliga in ein neuartiges und interaktives Fußballerlebnis. My Matchday beinhaltet die interaktiven Funktionen „Match-Alarm“ und „Multiview“. Mit „Match-Alarm“ verpassen die Zuseher:innen kein Tor, keinen Elfmeter und keinen Ausschluss am Samstagnachmittag. Individuell kann auf die jeweilige Schlüsselszene per Knopfdruck gewechselt werden. Darüber hinaus bietet der neue, lineare Multiview-Channel eine perfekte Übersicht aller parallellaufenden Einzelspiele in einer Ansicht. Mit der Multiview-Funktion übernehmen Sky Seher:innen die Regie und können den jeweiligen Einzelspiel-Kanal ins Vollbild umschalten.

Foto: GEPA