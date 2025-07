Jan Age Fjörtoft wird neuer Sky Experte für die UEFA Champions League

Der ehemalige Stürmer des norwegischen Nationalteams und von Rapid Wien verstärkt ab der kommenden Saison das Sky Expertenteam

Neben der UEFA Champions League wird Fjörtoft seine Expertise auch in der ADMIRAL Bundesliga unter Beweis stellen

Die Heimat der UEFA Champions League: Sky zeigt in Österreich 185 Matches der Königsklasse live und in der Ligaphase 17 von 18 Partien exklusiv

Sky verstärkt sein Expertenteam zur Saison 2025/26 mit einem prominenten Neuzugang: Der frühere Rapid-Stürmer Jan Age Fjörtoft wird künftig die Spiele der UEFA Champions League und der ADMIRAL Bundesliga für Sky analysieren. Dabei trifft er im Sky Experten-Team mit Hans Krankl und Andreas Herzog auf zwei Kollegen aus seiner Zeit bei Rapid.

Fjörtoft mit beeindruckender Profi-Karriere

Der norwegische Ex-Profi blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die ihn durch mehrere europäische Top-Ligen führte – mit Stationen in Norwegen, Österreich, England und Deutschland. Zwischen 1989 und 1993 spielte er für Rapid Wien und erzielte in 129 Partien 63 Tore für die Hütteldorfer. In der österreichischen Bundesliga etablierte er sich schnell als einer der herausragenden Stürmer seiner Zeit. 1989 wurde er sogar zum Spieler des Jahres gewählt – als erst zweiter Nicht-Österreicher nach Jörn Bjerregaard.

Nach seiner Zeit in Wien wechselte Fjörtoft nach England, wo er unter anderem für Swindon Town, Middlesbrough, Sheffield United und Barnsley aktiv war. In der Deutschen Bundesliga lief er später für Eintracht Frankfurt auf. Insgesamt absolvierte er 71 Länderspiele für Norwegen, in denen er 20 Tore erzielte. Er war außerdem Teil jener Mannschaft, die sich für die Weltmeisterschaft 1994 in den USA qualifizierte. Nach seinem Karriereende blieb Fjörtoft dem Fußball treu – unter anderem als Funktionär, Teammanager der norwegischen Nationalmannschaft und als vielgefragter TV-Experte.

Uwe König, Vice President Editorial Sports bei Sky Österreich: „Es ist eine tolle Nachricht, dass wir mit Jan Age Fjörtoft einen meinungsstarken Experten mit internationaler Strahlkraft für unsere UEFA Champions League und nationalen Übertragungen gewinnen konnten. Mit seiner Begeisterung für den Fußball, messerscharfen Analysen und seinem unglaublichen Netzwerk passt er perfekt in das Sky Experten Team der Königsklasse.“

Foto: IMAGO