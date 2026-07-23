Die Sky Tippliga ist zurück: Jetzt mitspielen!
Die Sky Tippliga startet in ihre zweite Saison! Tippe alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga und vergleiche dich in einer Rangliste gegen Sky Faces, die Sky Community sowie gegen deine Freundinnen und Freunde. Hier geht’s zur Sky Tippliga!
1. Was ist die Sky Tippliga?
Die Sky Tippliga ist ein interaktives Fußball-Tippspiel für die ADMIRAL Bundesliga. Ziel ist es, durch möglichst genaue Ergebnistipps Punkte zu sammeln und sich so in der Rangliste gegen andere User:innen und Sky Faces durchzusetzen. Die Tippliga ist online in der Sky Sport Austria App und auf skysportaustria.at kostenlos verfügbar.
Für die Teilnahme an der Tippliga benötigst du einen kostenlosen Community-Account von Sky Sport Austria. Das ist der gleiche Account, der z.B. auch beim Fußballmanager Ankick oder Gewinnspielen verwendet wird. Ankick-Fans brauchen also kein neues Profil.
2. Tipps abgeben
WÖCHENTLICHE SPIELTAGTIPPS
Nach jeder Runde kannst du die Ergebnisse für die kommenden Partien tippen.
- Die Tippabgabe ist bis zum Anpfiff des ersten Spiels der Runde möglich.
- Du kannst deine Tipps beliebig oft ändern, solange die Runde noch nicht begonnen hat.
- Nicht getippte Spiele werden mit 0 Punkten gewertet.
JOKER „SPIELMACHER“
- Pro Spieltag darfst du einen deiner Tipps mit dem „Spielmacher“-Joker aufwerten.
- Bei einem korrekten Tipp, der mit dem „Spielmacher“ aufgewertet ist, erhältst du für dieses Spiel doppelte Punkte.
SAISONTIPPS
- Zusätzlich zu den wöchentlichen Tipps kannst du auch Saisontipps abgeben.
- Diese Tipps bringen am Ende der Saison Zusatzpunkte.
3. Punktevergabe
User:innen können für jedes Spiel der Bundesliga wie folgt Punkte sammeln:
- 5 Basispunkte für jedes Spiel, bei dem die Tendenz (Sieg, Niederlage, Unentschieden) richtig getippt wurde.
- 5 Extrapunkte für die richtige Tordifferenz (z.B. wenn 1:0 getippt wurde, das Spiel aber 3:2 ausging).
- Bis zu 15 Punkte für einen möglichst genauen Tor-Tipp.*
- Ist die Tendenz falsch, erhält man für dieses Spiel immer 0 Punkte, unabhängig davon, wie nah man an den tatsächlich erzielten Toren lag.
*Je geringer die Abweichung zwischen getippten und tatsächlich erzielten Toren ist, desto mehr Punkte gibt es. Ab einer Abweichung von 8 Toren gibt es keine Extrapunkte mehr.
Maximal können pro Spiel 25 Punkte (ohne Joker) bzw. 50 Punkte (mit Joker) erzielt werden.
4. Die Tabelle
- In der Tabelle werden die Top 20 der User:innen angezeigt.
- Deine eigene Platzierung ist separat hervorgehoben.
- Du kannst Freund:innen über ihren Benutzernamen suchen und als Favoriten markieren. Deine favorisierten User:innen werden dir im Friends-Leaderboard separat angezeigt und entsprechend ihrer Platzierung im Community-Leaderboard gereiht. So könnt ihr euch eure eigenen Tippligen zusammenstellen.
- Zusätzlich gibt es eine Expert:Innen-Tabelle, in der du dich mit den TV-Gesichtern von Sky Sport Austria messen kannst.