Die Sky Tippliga ist zurück: Jetzt mitspielen!

Die Sky Tippliga startet in ihre zweite Saison! Tippe alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga und vergleiche dich in einer Rangliste gegen Sky Faces, die Sky Community sowie gegen deine Freundinnen und Freunde. Hier geht’s zur Sky Tippliga!

Die Sky Tippliga ist ein interaktives Fußball-Tippspiel für die ADMIRAL Bundesliga. Ziel ist es, durch möglichst genaue Ergebnistipps Punkte zu sammeln und sich so in der Rangliste gegen andere User:innen und Sky Faces durchzusetzen. Die Tippliga ist online in der Sky Sport Austria App und auf skysportaustria.at kostenlos verfügbar.

Für die Teilnahme an der Tippliga benötigst du einen kostenlosen Community-Account von Sky Sport Austria. Das ist der gleiche Account, der z.B. auch beim Fußballmanager Ankick oder Gewinnspielen verwendet wird. Ankick-Fans brauchen also kein neues Profil.

2. Tipps abgeben WÖCHENTLICHE SPIELTAGTIPPS Nach jeder Runde kannst du die Ergebnisse für die kommenden Partien tippen.

Die Tippabgabe ist bis zum Anpfiff des ersten Spiels der Runde möglich.

Du kannst deine Tipps beliebig oft ändern, solange die Runde noch nicht begonnen hat.

Nicht getippte Spiele werden mit 0 Punkten gewertet.

JOKER „SPIELMACHER“

Pro Spieltag darfst du einen deiner Tipps mit dem „Spielmacher“-Joker aufwerten.

Bei einem korrekten Tipp, der mit dem „Spielmacher“ aufgewertet ist, erhältst du für dieses Spiel doppelte Punkte. SAISONTIPPS

Zusätzlich zu den wöchentlichen Tipps kannst du auch Saisontipps abgeben.

Diese Tipps bringen am Ende der Saison Zusatzpunkte.

3. Punktevergabe