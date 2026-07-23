Sky Tippliga: Jetzt mitspielen und gewinnen!

Nach der WM-Tippliga ist vor der Bundesliga-Tippliga: Jetzt mittippen und eine Nintendo Switch 2 gewinnen!

Die Sky Tippliga geht in ihre zweite Saison! Nach der erfolgreichen WM-Tippliga wartet bereits das nächste Highlight auf alle Fußball-Fans: Pünktlich zum Start der neuen Saison in der ADMIRAL Bundesliga könnt ihr wieder euer Fußballwissen unter Beweis stellen.

Die Sky Tippliga ist das interaktive Tippspiel von Sky Sport Austria zur ADMIRAL Bundesliga. Ziel ist es, durch möglichst genaue Ergebnistipps Punkte zu sammeln und sich in der Rangliste gegen andere User durchsetzen. Die Tippliga ist kostenlos in der Sky Sport Austria App und auf skysportaustria.at verfügbar.

Für die Teilnahme benötigt ihr lediglich einen kostenlosen Community-Account von Sky Sport Austria. Das ist derselbe Account, der auch beim Fußballmanager Ankick oder bei Gewinnspielen verwendet wird. Ankick-User brauchen daher kein neues Profil.

Zum Start der zweiten Tippliga-Saison gibt es auch diesmal wieder etwas zu gewinnen: Unter allen Teilnehmer, die ihre Tipps für die erste Runde der ADMIRAL Bundesliga abgeben, verlosen wir eine Nintendo Switch 2.

Dranbleiben lohnt sich also gleich doppelt: Mit euren Tipps sammelt ihr Punkte für die Gesamtwertung und habt zusätzlich die Chance auf einen starken Gewinn zum Saisonstart.

Saisonstart-Gewinnspiel in der Sky Tippliga: Das könnt ihr gewinnen

1x Nintendo Switch 2

Was müsst ihr tun?

Einfach bei der Sky Tippliga anmelden, alle sechs Spiele der ersten Bundesliga-Runde tippen und schon seid ihr automatisch in der Verlosung dabei.

Alle User, die bereits angemeldet sind und ihre Tipps für die erste Runde abgegeben haben, nehmen ebenfalls automatisch am Gewinnspiel teil.

Die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga steht in den Startlöchern – und mit ihr auch die zweite Saison der Sky Tippliga. Jetzt anmelden, mittippen und mit etwas Glück eine Nintendo Switch 2 gewinnen!

+++ Registriere dich jetzt auf skysportaustria.at, um alle Features wie Ankick und die Sky-Tippliga zu nutzen – die Anmeldung ist bereits möglich! +++

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, melde dich bei der Sky Tippliga an und gib deine Tipps für die erste Runde der ADMIRAL Bundesliga ab. Verlost wird unter allen angemeldeten User, die in Runde eins alle sechs Tipps abgegeben haben. Das Gewinnspiel läuft bis zum Anpfiff des ersten Spiels der Auftaktrunde (31.07.2026 19:30 Uhr). Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Die ADMIRAL Bundesliga startet am Freitag, den 31. Juli in die Saison 2026/27 – streame alle Spiele mit Sky X live!