Die Sky-Saisonvorschau: Austria Wien

Vor dem Saisonauftakt haben unsere Vereinsredakteure eine umfassende Vorschau zu ihrem jeweiligen Verein auf die Beine gestellt. Hier findet ihr die wichtigsten Infos über die Wiener Austria, zusammengestellt von Sky-Reporter Johannes Brandl.

Budget

angespannt

Transfers

Zugänge

Manfred Fischer (Altach/AUT))

Marvin Martins (Casa Pia/POR2)

Filip Antovski (Slavia Sofias/BUL – verliehen von Dynamo Zagreb (CRO))

Lukas Mühl (vereinslos – zuletzt Nürnberg)

Abgänge

Sarkaria (Sturm Graz)

Monschein (LASK)

Radulovic (LASK)

Zwierschitz (Admira)

Palmer-Brown (zurück zu Man.City)

Ebner (vereinslos)

Schösswendter (vereinslos)

Zeka (vereinslos)

Madl (Karriereende)

Vorbereitung

Überschattet von der schweren Verletzung von Bright Edomwonji (Wadenbeinbruch, Riss des Innenbandes, Riss der Syndesmose, Teilverrenkung des Sprungbeines)

Durchschnittsalter Kader (29 Spieler): 22,5 Jahre

„Rising Stars“: Eric Martel

Trainer: Manfred Schmid (Vertrag bis 2023)

Funktionäre: Frank Hensel (Präsident), Gerhard Krisch (Vorstand), Manuel Ortlechner (Sportdirektor)

Mögliche Aufstellung

Systeme

4-2-3-1

04.07.2021 – Cupspiel gegen Spittal/Drau (4:0)

Der Pflichtspielauftakt von Manfred Schmid und Manuel Ortlechner ist gelungen. Ein klares 4:0 gibt’s im Cup gegen Spittal.

Aufstellung: (4-2-3-1) Pentz; Teigl, Schoissengeyr, Handl, Suttner ©; Demaku, Martel; Fischer, Fitz, Pichler; Djuricin

Tore: Djuricin (12.), Martel (43.), Jukic (88.), Fischer (90.)

Spielanlage

„Anspruch und Stil“ der Spruch, der der Austria zuletzt so oft um die Ohren geflogen ist. Schön langsam findet sich der kühnste Austrianer aber damit ab, die Latte niedriger zu legen. Aber wichtige Spieler konnten gehalten werden bzw. haben noch Vertrag und Coach Manfred Schmid kann auf einer guten Basis aufbauen. „Wir wollen offensiv agieren und wenn möglich auch dominant auftreten. Aber ich werde meine Mannschaft in nichts reinzwingen, was sie nicht umsetzen kann. Ich glaube, wir haben jetzt ein System gefunden, das passt. Wir wollen aber natürlich in den nächsten Wochen und Monaten Schritte nach vorne machen und irgendwann sehen wir die Austria vielleicht wieder so spielen, wie sich das die Fans wünschen.“

Einschätzung/Prognose

„Insignia“ steht auf der Brust der Wiener Austria, wo sind allerdings die potenten Sponsoren die der Partner bringen sollte? Man sucht sie in Wien Favoriten vergeblich.

Es können zwei „Scheißjahre“ werden so die Aussage von Schmid bei der ersten Pressekonferenz.

Viel wird im ersten Jahr wohl nicht drinnen sein. Oberes Mittelfeld wenn alles gut läuft, sonst wird die Austria wohl wieder in der Qualifikationsgruppe landen, das ist leider die bittere Realität.

Manfred Schmid bekommt von den Vereinsverantwortlichen viel Rückendeckung und er wird laut Manuel Ortlechner auch Zeit bekommen zu arbeiten.

Am Transfermarkt könnte natürlich auch noch etwas passieren. Was passiert International, wie kommt Schmid mit seiner Austria in die Saison. Alles noch sehr vage am Verteilerkreis.