Die Startliste der ersten Kitzbühel-Abfahrt 2023

Am Freitag um 11:30 steht in Kitzbühel die siebente Herren-Abfahrt der alpinen Ski-Weltcupsaison am Programm. Sechs ÖSV-Läufer werden beim 83. Hahnenkammrennen an den Start gehen.

Eröffnet wird der Klassiker vom US-Amerikaner Travis Ganong, als erster Österreicher geht mit der Startnummer Sechs Daniel Hemetsberger an den Start. Nach Hemetsberger folgt Mitfavorit Marco Odermatt mit der Startnummer Sieben. ÖSV-Hoffnung Vincent Kriechmayr geht als 13. ins Rennen, gefolgt von Aleksander Aamodt Kilde und Beat Feuz, der seine Karriere am Samstag in Kitzbühel beenden wird. Otmar Striedinger wird die „Streif“ mit Startnummer 18 in Angriff nehmen.

Die Startnummern der weiteren ÖSV-Athleten: Stefan Babinsky (Startnummer 41), Julian Schütter (Startnummer 49) und Andreas Ploier (Startnummer 55).

Bild: GEPA