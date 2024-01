Die Startliste für den Damen-Slalom in Flachau

Am heutigen Dienstag steigt für die Frauen mit dem Nachtslalom in Flachau ein Highlight der Saison. Am Start stehen insgesamt acht ÖSV-Athletinnen.

Lena Dürr eröffnet das Nightrace in Flachau. Mikaeala Shiffrin hat die Nummer drei. Petra Vlhova startet mit Startnummer sechs. Als erste ÖSV-Läuferin geht Katharina Liensberger mit Nummer acht ins Rennen.

Katharina Gallhuber startet als Zehnte, Katharina Huber folgt unmittelbar danach. Katharina Truppe hat die Nummer 14 zugelost bekommen. Die Startnummern der weiteren Österreicherinnen: Franziska Gritsch (17), Marie-Therse Sporer (49) und Lisa Hörhager (51).

Der erste Durchgang startet um 18:00 Uhr, die Entscheidung beginnt um 20:45 Uhr.

Bild: GEPA