Die Startliste für den letzten Herren-Super-G der Saison

Am Sonntag steht für die Herren in Kvitfjell der letzte Super-G der Weltcup-Saison 2025/26 auf dem Programm. Rennbeginn ist um 12:30 Uhr.

Aus österreichischer Sicht sind sechs Athleten am Start. Lukas Feurstein geht mit Startnummer 1 ins Rennen und eröffnet damit den Bewerb. Mit den Nummern 7 bis 10 folgen Raphael Haaser, Marco Schwarz, Vincent Kriechmayr und Stefan Babinsky. Komplettiert wird das ÖSV-Aufgebot von Daniel Hemetsberger, der mit Nummer 19 ins Rennen geht.

Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt, der sich die kleine Kristallkugel im Super-G bereits gesichert hat, startet mit Nummer 15.

In der Disziplinenwertung liegt der Schweizer mit 425 Punkten klar voran. Dahinter kämpfen Vincent Kriechmayr (267), Stefan Babinsky (243) und Raphael Haaser (241) im abschließenden Rennen noch um die Plätze zwei und drei im Super-G-Weltcup.

(Red.) / Bild: GEPA