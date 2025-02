Die Startliste für den Super-G in Crans-Montana

Nach dem vierten Platz von Vincent Kriechmayr in der Abfahrt, greifen die ÖSV-Herren am Sonntag erneut im Super-G an.

Eröffnet wir das Rennen – wie bereits am Samstag – von einem Österreicher: Daniel Hemetsberger wird als Erster ins Rennen gehen. Mit der Nummer 3 startet Stefan Babinsky. Franjo von Allmen (SUI), der die Abfahrt gewinnen konnte, startet als Sechster.

Vincent Kriechmayer bestreitet den Super-G als zehnter Läufer. Mit der Startnummer 14 geht der RTL-Weltmeister Raphael Haaser in den Super-G, vor Marco Odermatt (SUI), der die Nummer 15 hat. Die weiteren ÖSV-Läufer: Lukas Feurstein (20), Stefan Eichberger (22), Otmar Striedinger (24), Andreas Ploier (38) und Manuel Traniger (44).

(Red.) / Bild: GEPA