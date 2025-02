Die Startliste für den WM-Riesentorlauf der Damen

Am Donnerstag geht es für die ÖSV-Damen bei der Ski-WM in Saalbach ein weiteres Mal um Edelmetall. Im Riesentorlauf treten für Österreich Julia Scheib, Stephanie Brunner, Katharina Liensberger und Katharina Truppe an.

Eröffnet wird der erste Durchgang (09:45 Uhr), bei dem insgesamt 109 Fahrerinnen am Start sind, von der Norwegerin Thea Louise Stjernesund. Dahinter folgen Sara Hector (SWE), Zrinka Ljutic (CRO) und Federica Brignone (ITA).

Als erste ÖSV-Athletin geht Julia Scheib mit der Startnummer 9 auf die Piste. Katharina Liensberger greift mit Nummer 18 an, kurz darauf folgt Stephanie Brunner mit der 21. Katharina Truppe, die die verletzte Ricarda Haaser ersetzt, hat die Startnummer 43.