Die Stimmen zum GP von Österreich

Toto Wolff (Teamchef Mercedes) …

… zum Rennen: „Wir haben es am Samstag eigentlich verloren und in dem Crash mit Perez. Wir hatten eine gute Racepace, waren teilweise das schnellste Team. Es sind kleine Lichtblicke.“

… zur guten Form von Mercedes: „Es ist so, dass wir mehr konkurrenzfähige Sessions haben – wie das Rennen – als weniger. Frankreich sollte uns eher liegen, analog zu Silverstone.“

… zur Leistung von Mick Schumacher: „Mick ist super gefahren, hat gut und immer auf der sportlichen Seite verteidigt. Mich freut es, das zu sehen. Ein guter junger Mann.“

Kevin Magnussen (Haas) …

… zum Rennen: „Es war gut – wir haben viele Punkte eingefahren. Ich bin sehr glücklich und stolz auf das Team. Es war ein weiteres tolles Wochenende. Ich hatte ein paar Probleme mit dem Motor, er hatte ein paarmal nicht richtig gezündet. Wir hatten richtig Glück, manche sind nicht ins Ziel gekommen.“

Andreas Seidl (Teamchef McLaren) …

… zum Rennen: „Ich bin zufrieden. Wir haben nicht vergessen, wie unsere Gesichter am Freitagabend nach einem katastrophalen Tag mit vielen Problemen aussahen. Wir haben uns über den Sprint und das Rennen nach vorne arbeiten können und konnten so wichtige Punkte für die Konstrukteurs-Wertung sammeln. Von daher sind wir zufrieden.“

… zu den vielen Strafen aufgrund der Tracklimits: „Wir haben alle nach klaren Regeln geschrien und wollten Konstanz. Jetzt haben wir klare Regeln: Man muss innerhalb der weißen Linien bleiben. Wenn du es nicht machst, wirst du angezählt. Uns hat es auch erwischt, ansonsten hätten wir mit dem Lando noch den Mick bekommen. Ich habe damit kein Problem.“

… zur Möglichkeit für mehr Updates nach der Budgeterhöhung: „Für uns war es wichtig, dass wir Klarheit für das Budget haben. Wir werden in den kommenden Tagen unseren Plan finalisieren, wie wir den Rest des Jahres gestalten wollen. Wir haben Ideen, wie wir die Schwächen des Autos adressieren wollen.“

Carlos Sainz (Ferrari) …

… zu den Momenten im brennenden Auto: „Es war ziemlich eigenartig. Ich sah, dass die Marschalls kamen, um das Auto festzusetzen. Im Rückspiegel habe ich das Feuer gesehen und war etwas überrascht, dass niemand schneller kam, um mir zu helfen. Irgendwann musste ich einfach rausspringen, obwohl das Auto sich bewegt hat. Das ist nicht optimal und wir werden sehen, was wir in Zukunft unternehmen können.“

… zu den erneuten Problemen Ferraris mit der Zuverlässigkeit: „Es ist nicht ideal, wir müssen uns die Probleme genauer angucken. Vor allem, da es uns diesmal viele Punkte gekostet hat. So laufen die Dinge nun mal: Wenn man ein schnelles Auto hat, das kaputt geht, ist es mir lieber als ein langsames Auto, welches nicht kaputt geht.“

Mattia Binotto (Teamchef Ferrari) …

… zum Rennen: „Wir sind glücklich – zwei Siege in Folge. Es war wichtig für uns zurückzukommen nach ein paar Rennen, in den wir das Potenzial hatten, aber nicht gewonnen haben. Ich bin glücklich über den Sieg, aber auch enttäuscht wegen des Ausfalls von Carlos. Es hätte noch besser laufen können.“

… zur Frage, warum Ferrari nach den Problemen im Sprint so stark war: „Es ist schwierig für mich zu beurteilen, was die anderen Teams machen. Wir haben unsere Daten nach dem Sprint ausgewertet und haben versucht, die richtige Balance für das Rennen zu haben. Was das Reifenmanagement angeht, haben die Fahrer einen super Job gemacht und von Anfang an Druck auf Max ausgeübt. Das war der Unterschied zu Samstag.“

Mike Krack (Teamchef Aston Martin) …

… zur mentalen Verfassung von Vettel nach dem schwachen Wochenende (vor dem Rennen): „Sebastian ist ein Profi – der lässt sich so schnell nicht aus der Bahn werfen. Es gibt das ein oder andere Gespräch, er war allerdings nicht komplett down. Er weiß, dass solche Dinge auf den Positionen, auf denen wir unterwegs sind, passieren. Er steckt es weg, da mache ich mir keine Sorgen.“

… zur Strafe gegen Vettel, nachdem dieser das Fahrermeeting frühzeitig verlassen hatte: „Wir haben das kurz besprochen. Es gibt Regeln, die Fahrer müssen im Meeting sein und wenn man es verlässt, ist es im Reglement. Daher ist es in Ordnung, wie es gehandelt wurde und wie es gelaufen ist. Mit Sicherheit hatte Sebastian eine Meinung und diese sollte man ihm auch lassen.“

Sky Experte Ralf Schumacher…

… zur Leistung von Mick Schumacher: „Das ganze Wochenende war top. Am Samstag hat ihn das Team nicht ganz unterstützt – in dem Rennen war er erneut der schnellere. So sind beide Fahrer in die Punkte gekommen und man hat sich gegenseitig nicht zu lange aufgehalten. Mick hat einen super Job gemacht. Die Pace vom Team war auch herausragend.“

… zum Crash zwischen Vettel und Gasly: „Die Szene war eindeutig: Gasly geht nach außen, fährt zu spitz rein. Er muss früher vom Gas gehen. Sebastian kann nichts dafür und daher war die Strafe berechtigt.“

