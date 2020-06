via

via Sky Sport Austria

Die Tipico Bundesliga kehrte am Dienstag aus der coronabedingten Pause zurück. Bei den 6 “Geisterspielen” fielen insgesamt 16 Tore. Du hast ein Spiel der 23. Runde verpasst? Kein Problem, in unserer Torparade kannst du dir alle Treffer der kompletten Runde in einem Video ansehen!

