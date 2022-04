Die UEFA Champions League Halbfinal-Hinspiele mit den Sky Experten Dreamteams Lothar Matthäus & Peter Stöger am Dienstag und Marc Janko & Didi Hamann am Mittwoch live bei Sky Sport Austria

Nur noch drei Spiele trennen die letzten vier verbliebenen Teams der UEFA Champions League vom Gewinn der begehrtesten Trophäe im Klubfußball. Wer setzt sich auf dem Weg ins Finale nach Paris in den Halbfinal-Duellen durch? Sky Sport Austria zeigt alle vier Begegnungen live.

Lothar Matthäus und Peter Stöger beim Gigantentreffen Manchester City – Real Madrid am Dienstag live bei Sky Sport Austria

Bisher ist Star-Trainer Pep Guardiola der Gewinn der UEFA Champions League mit Manchester City verwehrt geblieben. Nach dem Finaleinzug im letzten Jahr soll diesmal der Titel her. Im Halbfinal-Hammer gegen David Alabas Real Madrid treffen zwei Giganten des europäischen Klubfußballs aufeinander. Wer erspielt sich die bessere Ausgangslage für das entscheidende Rückspiel? Die Antwort im Duell der Top-Stars Kevin de Bruyne, Bernardo Silva und Co. gegen David Alaba, Karim Benzema und Luka Modric gibt es am Dienstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5. Moderatorin Constanze Weiss führt gemeinsam mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Peter Stöger durch den Fußballabend. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Überraschungsteam Villarreal beim FC Liverpool mit Didi Hamann und Marc Janko am Mittwoch live bei Sky Sport Austria

Tags darauf will der FC Liverpool im Heimspiel gegen den amtierenden Europa League-Sieger Villarreal an der Anfield Road die Fans begeistern. Doch die Spanier träumen nach dem Viertelfinal-Sieg gegen den FC Bayern von der nächsten Sensation. Ob Unai Emerys Team überraschen kann oder die Offensivreihe Liverpools um Sadio Mane, Mohamed Salah und Co. eine Nummer zu groß für das Gelbe U-Boot ist, ist am Mittwoch live auf Sky Sport Austria 5 zu sehen. Sky Anchor Martin Konrad begrüßt ab 20:00 Uhr die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann und Marc Janko. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die kommende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der neue Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Sky – die Heimat des Fußballs

Mit Sky sehen Fußballfans in Österreich alle 195 Spiele der Österreichischen Bundesliga live & exklusiv. Dazu überträgt Sky ab der kommenden Saison alle 420 Begegnungen der UEFA Champions League, UEFA Europa League sowie der neuen UEFA Europa Conference League, die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie den DFB-Pokal und die Premier League live. Wettbewerbsübergreifend überträgt Sky in Österreich in der kommenden Saison 1439 Live-Spiele.

Die Halbfinal-Hinspiele der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Manchester City – Real Madrid ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Lothar Matthäus & Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

FC Liverpool – FC Villarreal ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Didi Hamann & Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: Imago