Die UEFA Champions League ist zurück! Die Auftakt-Hits Lazio gegen Borussia Dortmund am Dienstag und Salzburg gegen Lok Moskau am Mittwoch live & exklusiv bei Sky

Der Start der Salzburger gegen Lok Moskau am Mittwoch ab 18:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Alfred Tatar, Sky Experte und ehemaliger Co-Trainer von Lok Moskau, ist als Co-Kommentator neben Thomas Trukesitz im Einsatz

Sky Experte Marc Janko analysiert die Begegnung

Sky präsentiert fünf der sechs Salzburg-Spiele live und exklusiv in voller Länge – zusätzlich alle Auftritte der Salzburger live in der Original Sky Konferenz

Bereits morgen zeigt Sky live & exklusiv das Topspiel Lazio gegen Borussia Dortmund mit dem Duell der Superstürmer Ciro Immobile und Erling Haaland

Sky überträgt während der Gruppenphase an jedem Abend ein Topspiel live und exklusiv

Nur Sky zeigt alle Spiele und Tore der UEFA Champions League in der Original Sky Konferenz live

Die Königsklasse des europäischen Vereins-Fußballs startet morgen in die Saison 2020/21! Sky zeigt an jedem Abend ein Topspiel live und exklusiv. Darunter fünf von sechs Spielen der Salzburger inklusive der beiden Superduelle gegen den FC Bayern. Zusätzlich können Fußballfans nur auf Sky alle Begegnungen live in der Original Sky Konferenz verfolgen.

Salzburgs Auftakt in das Abenteuer UEFA Champions League gegen Lok Moskau live & exklusiv

Fußball-Österreich fiebert dem Mittwoch entgegen. Zum zweiten Mal in Folge messen sich die Salzburger mit Europas Spitzenteams. Das Team von Jesse Marsch eröffnet gegen Lok Moskau seine Saison in der Königklasse. Der russische Vizemeister kommt nach vier Siegen in Folge mit breiter Brust nach Österreich. Ob die Salzburger mit einem Erfolg in die UEFA Champions League Gruppenphase starten, ist ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Sky Dreamteam begleitet das Auftaktspiel der Salzburger

Auch neben dem Platz dürfen sich Fußballfans auf ein Top-Team freuen. Marc Janko, der einst selbst für die Salzburger auf Torjagd ging, ist als Sky Experte im Einsatz. Als Kommentator begrüßt Thomas Trukesitz die Zuseher. An seiner Seite sorgt Co-Kommentator Alfred Tatar für spannende Einblicke. Der Niederösterreicher war unter Raschid Rachimow als Co-Trainer bei Lok Moskau unter Vertrag und wird sein Insiderwissen über den Traditionsklub und die russische Liga mit den Sky Sehern teilen.

Das Wiedersehen des BVB mit Lazio-Torjäger Ciro Immobile am Dienstag live & exklusiv

Bereits am morgigen Dienstag kommen Fußballfans auf Sky in den Genuss eines echten Highlights. Borussia Dortmund trifft mit seinen Ausnahmespielern Haaland, Sancho & Co. auf das italienische Top-Team Lazio. Dabei steht besonders das Duell der beiden Superknipser im Fokus. Während Ciro Immobile in seiner Zeit beim BVB hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben ist, stahl der 30-Jährige Angreifer vergangene Saison mit 36 Ligatoren in 37 Spielen in der Serie A sogar Megastar Cristiano Ronaldo die Show. Mit dem in Österreich zum Abwehrschrecken gereiften Supertalent Erlin Haaland haben auch die Dortmunder eine Tormaschine in ihren Reihen. Das Wiedersehen des BVB mit dem Top-Torjäger Ciro Immobile ist ab 19:30 Uhr live & exklusiv bei Sky zu sehen.

Nur Sky zeigt in der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League live

Alle weiteren Partien des 1. Spieltags, darunter unter anderem die Begegnungen FC Bayern München – Atletico Madrid, Inter Mailand – Borussia Mönchengladbach, Paris Saint-Germain – Manchester United und Ajax Amsterdam – FC Liverpool überträgt Sky an beiden Abenden in der exklusiven Original Sky Konferenz mit jeweils zwei Partien zur frühen Anstoßzeit um 18:55 Uhr und sechs Paarungen ab 21:00 Uhr.

Der Auftakt der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky:

Dienstag, 20. Oktober

18:30 Uhr

Zenit St. Petersburg – Club Brügge, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Dynamo Kiew – Juventus Turin, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

19:30 Uhr

Lazio – Borussia Dortmund, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

20:55 Uhr

Stade Rennes – FC Krasnodar, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Chelsea – FC Sevilla, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

FC Barcelona – Ferencvaros Budapest, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Paris Saint-Germain – Manchester United, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

RB Leipzig – Basaksehir Istanbul, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 21. Oktober

18:00 Uhr

FC Salzburg – Lok Moskau, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

18:30 Uhr

Real Madrid – Schachtar Donezk, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

20:55 Uhr

FC Bayern München – Atletico Madrid, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Inter Mailand – Borussia Mönchengladbach, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Olympiakos Piräus – Olympique Marseille, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Manchester City – FC Porto, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Ajax Amsterdam – FC Liverpool, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

FC Midtjylland – Atalanta Bergamo, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Sky zeigt auf Sky Sport Austria 2 an jedem Abend sowohl um 18.55 Uhr als auch um 21.00 Uhr im Rahmen der Original Sky Konferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live. Dazu ein Topspiel des jeweiligen UEFA Champions League Abends exklusiv und in voller Länge.

Beitragsbild: Getty Images