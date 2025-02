Die UEFA Champions League live & exklusiv bei Sky Sport Austria u.a. mit Bayern gegen Celtic

Sky Sport Austria zeigt 7 der 8 Rückspiele im Play-off der K.o.-Phase live & exklusiv (mit dem Sky X-Traumpass die Spiele live streamen)

Der FC Bayern gegen Celtic Glasgow am morgigen Dienstag ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Zudem am Dienstag Benfica Lissabon gegen AS Monaco und Adi Hütter, AC Milan – Feyenoord Rotterdam und Atalanta Bergamo – FC Brügge live & exklusiv bei Sky

Am Mittwoch Marcel Sabitzer und Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon, Stade Brest – Paris Saint Germain und PSV – Juventus Turin live & exklusiv bei Sky

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Didi Hamann & Peter Stöger und am Mittwoch mit den Sky Experten Andreas Herzog & Marc Janko

Analyse-Experte Marko Stankovic wird an beiden Spieltagen die Spielzüge der Spitzenteams analysieren

Mit dem Sky X-Traumpass die Spiele live streamen!

Die Rückrunde in den Play-offs um die K.o.-Phase steht an und es geht um alles. Der BVB konnte sich eine sehr gute Ausgangslage sichern, die Bayern müssen noch um das Weiterkommen zittern. Mit Sky sehen Fans 7 der 8 Play-off Rückspiele live & exklusiv.

Der FC Bayern gegen Celtic Glasgow morgen und der BVB gegen Sporting Lissabon am Mittwoch live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Nach einem knappen Sieg im Celtic Park empfangen die Bayern am Dienstag Celtic Glasgow in München. Die Elf von Vincent Kompany muss zu Hause noch einmal alles geben, um ins Achtelfinale einzuziehen. Schafft Celtic ein Comeback oder bringen Konrad Laimer und seine Teamkollegen den knappen Vorsprung über die Zeit? Das Spiel sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Ebenfalls am morgigen Dienstag im Einsatz ist Adi Hütter mit AS Monaco. Die Monegassen, mit Neuzugang Mika Biereth, mussten im Hinspiel eine 0:1 Niederlage gegen Benfica Lissabon hinnehmen und stehen jetzt unter Zugzwang. Ob der Österreicher sein Team ins Achtelfinale coachen kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Am Mittwoch empfängt der BVB zu Hause Sporting Lissabon. Niko Kovac konnte bei seinem Champions League Debüt mit den Dortmundern einen 3:0 Sieg in Lissabon einfahren und steht mit einem Bein im Achtelfinale. Schaffen sie den Aufstieg oder gelingt Sporting ein Wunder? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

In den weiteren Spielen am Dienstag trifft ab 18:00 Uhr der AC Milan auf Feyenoord Rotterdam und ab 21:00 Uhr Atalanta Bergamo auf den FC Brügge – live & exklusiv bei Sky Sport Austria. Am Mittwoch zeigt Sky ab 21:00 Uhr Stade Brest – Paris Saint Germain und PSV Eindhoven – Juventus Turin. Außerdem können sich Fans an beiden Tagen auf die Sky Original Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Peter Stöger. Am Mittwoch ist Sky Anchor Constanze Weiss im Einsatz, Sky Experte Andreas Herzog analysiert die Spiele. Marko Stankovic ist an beiden Spieltagen als Analyse-Experte im Einsatz.

Die Hinrunde der Play-offs in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

AC Milan – Feyenoord Rotterdam live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

FC Bayern München – Celtic Glasgow mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Benfica Lissabon – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 3

Atalanta Bergamo – FC Brügge live auf Sky Sport Austria 4

Die Sky Original Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Didi Hamann & Peter Stöger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

Borussia Dortmund – Sporting Lissabon live auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

PSV Eindhoven – Juventus Turin live auf Sky Sport Austria 2

Stade Brest – Paris Saint-Germain live auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Andreas Herzog & Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Beitragsbild: Imago