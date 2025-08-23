Die US Open mit Sebastian Ofner gegen Casper Ruud live bei Sky

Ofner trifft in der Nacht auf Dienstag, um 1:00 Uhr auf den US-Open-Finalisten von 2022 – live auf Sky Sport Austria 1

Sky überträgt die ATP Finals, alle ATP 1000 Turniere sowie die meisten ATP 500 und ATP 250 Turniere live

Streame die US Open mit Sky X

Große Herausforderung für Sebastian Ofner in der ersten Runde der US Open! In New York bekommt es der Steirer direkt zu Beginn mit Casper Ruud, der Nummer zwölf der Welt zu tun. In der Nacht auf Dienstag, um 1:00 Uhr will Ofner für eine Überraschung sorgen. Fans können die Begegnung live auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Weltklasse-Tennis bei Sky Sport

Sky Sport überträgt fast täglich Weltklasse-Tennis live, 2025 insgesamt über 80 Turniere mit über 4.000 Matches von fast allen Turnieren der ATP Tour und der WTA Tour. Fester Bestandteil sind dabei die ATP Finals und die WTA Finals, alle ATP 1000 Turniere sowie die meisten ATP 500 und ATP 250 Turniere.

Bild: Imago