Mit Laimer und Sabitzer: Das CL-Viertelfinale mit Arsenal – Bayern und Atletico Madrid – BVB live auf Sky

Ab Dienstag starten die Viertelfinal-Hinspiele in der UEFA Champions League. Mit Konrad Laimer und Marcel Sabitzer haben gleich zwei Österreicher die Chance auf das Halbfinale. Alle Viertelfinalspiele der Königsklasse gibt es live bei Sky Sport Austria.

Konrad Laimer mit den Bayern zu Gast bei Arsenal und Real Madrid gegen Manchester City live bei Sky Sport Austria

Am Dienstagabend starten die Bayern gegen Arsenal ins Viertelfinale der Champions League. Beide Mannschaften hatten ihre Schwierigkeiten mit den jeweiligen Achtelfinalgegnern. Die Münchner mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer fingen sich gegen Lazio Rom eine 0:1-Niederlage im Hinspiel ein, konnten sich aber schlussendlich mit einem souveränen 3:0-Sieg vor eigenem Publikum für das Viertelfinale qualifizieren. Der FC Arsenal hingegen konnte sich gegen den FC Porto nach einem Gesamtscore von 1:1 erst im Elfmeterschießen durchsetzen. Ob sich die Bayern eine gute Ausgangslage für das Rückspiel verschaffen können, sehen Sky Zuseher:innen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich kommt es in der spanischen Hauptstadt zwischen Real Madrid und Manchester City zum Duell zweier absoluter Titelfavoriten. Beide Teams sind in dieser Champions League Saison noch ungeschlagen. Während Manchester City alle bisherigen Spiele in der Königsklasse für sich entscheiden konnte, musste sich Real Madrid nur einmal im Achtelfinal-Rückspiel gegen Leipzig mit einem Unentschieden begnügen. Ob die Madrilenen dem Titelverteidiger die erste Niederlage zufügen können, ist ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Am Dienstag begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Julian Baumgartlinger. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Der UEFA Champions League Mittwoch mit Marcel Sabitzer und dem BVB gegen Atletico Madrid sowie PSG gegen den FC Barcelona live bei Sky Sport Austria

Der nächste Österreicher ist in der Champions League bereits am Mittwochabend im Einsatz. Borussia Dortmund trifft mit Marcel Sabitzer auf Atletico Madrid. Die Dortmunder konnten sich im Achtelfinale gegen PSV Eindhoven nach einem 1:1 im Hinspiel mit einem 2:0-Heimsieg souverän für das Viertelfinale qualifizieren. Die Madrilenen hingegen hatten gegen Inter Mailand und Marko Arnautovic größere Probleme und qualifizierten sich erst über das Elfmeterschießen für die nächste Runde. Wie sich Marcel Sabitzer mit den Dortmundern bei den heimstarken Spaniern schlägt, ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Ebenfalls am Mittwochabend trifft Paris Saint-Germain auf den FC Barcelona. Die Katalanen hatten gegen den SSC Napoli wenig Probleme im Achtelfinale, wie auch die Franzosen, welche sich gegen Real Sociedad souverän durchsetzen konnten. Die Pariser wollen nun den nächsten Schritt zu ihrem ersten Champions-League-Titel gehen. Die Partie sehen Sky Zuseher:innen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Mittwoch ab 20:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog & Marc Janko. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

