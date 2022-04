Die Viertelfinalspiele zwischen Chelsea – Real Madrid und Villarreal – Bayern heute live auf Sky

Das Rennen um die Krone des europäischen Vereinsfußballs geht am Mittwoch – live bei Sky Sport Austria – in die nächste Runde. In den Viertelfinal-Hinspielen der UEFA Champions League geht es für die acht verbliebenen Top-Teams darum, sich die bestmögliche Ausgangslage für die Rückspiele zu sichern. Sky Sport Austria zeigt alle Partien, darunter den Super-Hit Chelsea gegen David Alabas Real Madrid, live als Einzelspiele sowie alternativ in der Original Sky Konferenz.

Das Duell der beiden Topteams am Mittwoch ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Zeitgleich empfängt der Europa League Sieger Villarreal die Bayern – live auf Sky Sport Austria 3

Die UEFA Champions League am Mittwoch mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Peter Stöger, sowie Sky Analyse-Experte Marko Stankovic

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live auf Sky

Lothar Matthäus und Peter Stöger beim Showdown zwischen Chelsea und David Alabas Real Madrid am Mittwoch

Der Hit am Mittwoch an der Stamford Bridge in London lautet Chelsea gegen Real Madrid. Die Madrilenen, die im Achtelfinale ein furioses Comeback gegen Paris St. Germain ablieferten, scheiterten in der letzten Saison im Halbfinale gegen die Blues und sind daher auf Revanche aus. Mit Hilfe von David Alaba will das weiße Ballett die Offensive der Londoner rund um Kai Havertz stoppen. Kann sich Titelverteidiger Chelsea erneut durchsetzen oder geht Real Madrid mit der besseren Ausgangslage ins entscheidende Rückspiel? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 2. Sky Anchor Martin Konrad begrüßt ab 20:00 Uhr die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Peter Stöger. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.



Zeitgleich will der FC Bayern schon im Hinspiel bei Villareal das vermeintlich gute Los ausnutzen und mit einem Sieg den ersten Schritt in Richtung Halbfinale gehen. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann strauchelte zwar zuletzt in der Deutschen Bundesliga das ein oder andere Mal, zeigte allerdings beim 7:1 Achtelfinal-Erfolg über Salzburg ihre überragende Qualität. Das Auswärtsspiel im Estadio de la Cerámica gegen UEFA Europa League Sieger Villareal ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Bild: GEPA