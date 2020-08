Die Wege der österreichischen Europacup-Starter

Die Einstiegstermine der fünf österreichischen Vertreter im Fußball-Europacup, und welche Runden sie auf dem Weg in die Gruppenphasen von Champions League und Europa League in der Saison 2020/21 zu überstehen haben:

Red Bull Salzburg

Einstieg im Champions-League-Play-off (Auslosung 1. September, Spieltermine 22./23. und 29./30. September) – bei Aufstieg in der Gruppenphase der Champions League (Auslosung 1. Oktober, Beginn 20./21. Oktober), bei Ausscheiden in der Gruppenphase der Europa League (Auslosung am 2. Oktober, Beginn 22. Oktober)

SK Rapid Wien

Einstieg 2. Runde Champions-League-Qualifikation (25. August bei NK Lokomotiva Zagreb) – bei Aufstieg 3. Runde Champions-League-Qualifikation (Auslosung 31. August, Spieltermin 15./16. September) und nachfolgend Champions-League-Play-off, bei Aus in einer dieser beiden Runden Umstieg in Gruppenphase der Europa League – bei Niederlage gegen Zagreb 3. Runde Europa-League-Qualifikation (Auslosung 1. September, Spieltermin 24. September) und nachfolgend Europa-League-Play-off (Auslosung 18. September, Spieltermin 1. Oktober), bei Niederlage in einer diesen beiden Runden Europacup-Aus

WAC

fix in der Europa-League-Gruppenphase (1. Spieltag Gruppenphase: 22. Oktober)

LASK

Einstieg 3. Runde Europa-League-Qualifikation, nachfolgend Europa-League-Play-off – bei Niederlage in einer dieser beiden Runden Europacup-Aus

TSV Hartberg

Einstieg 2. Runde Europa-League-Qualifikation (Auslosung 31. August, Spieltermin 17. September), nachfolgend 3. Runde Europa-League-Qualifikation und Europa-League-Play-off – bei Niederlage in einer dieser drei Runden Europacup-Aus

Anmerkung: Mit Ausnahme des Champions-League-Play-offs (Hin- und Rückspiel) werden alle Duelle in nur einem Spiel entschieden.

(APA)

Bild: GEPA