Die win2day Basketball Superliga live bei Sky: Das dritte Spiel der Viertelfinal-Serie zwischen den Oberwart Gunners und den Kapfenberg Bulls am Samstag live auf Sky Sport Austria

Die win2day Basketball Superliga Viertelfinal-Serie zwischen Oberwart und Kapfenberg geht in die dritte Runde. Nach zwei Heimsiegen ist die Best-of-5 Serie derzeit ausgeglichen. Nachdem die Gunners aus Oberwart in Spiel eins dominierten, schlugen die Bulls zurück und entschieden das zweite Duell in den letzten Sekunden mit 63:59 für sich. Folgt im Burgenland ein weiterer Heimsieg der favorisierten Oberwarter oder setzt sich Kapfenberg diesmal auswärts durch? Die Antwort gibt es ab 17:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 2. Sky Experte Hannes Ochsenhofer begleitet die Partie neben Johannes Brandl als Co-Kommentator und Roland Streinz ist als Moderator im Einsatz.

Die win2day Basketball Superliga live bei Sky:

Samstag, 30. April 2022

17:15 Uhr

Unger Steel Oberwart Gunners – Kapfenberg Bulls, live auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Roland Streinz

Kommentator: Johannes Brandl

Sky Experte: Hannes Ochsenhofer

