Die Wochen der Entscheidung in der UEFA Champions League starten mit dem Mega-Hit der Salzburger in München gegen den FC Bayern – Alle Salzburg-Spiele live & exklusiv bei Sky!

FC Bayern, Lok Moskau und Atletico Madrid: Für Salzburg beginnen am Mittwoch die Wochen der Entscheidung in der UEFA Champions League. Das Restprogramm des österreichischen Serienmeisters gleicht einer Herkulesaufgabe. Das Team von Jesse Marsch steht aktuell bei nur einem Punkt, kann aber noch aus eigener Kraft in den verbleibenden drei Spielen ins Achtelfinale aufsteigen oder sich mit Platz 3 einen Platz in der K.o.-Phase der UEFA Europa League sichern. Binnen drei Wochen dürfen sich Fußball-Fans auf drei Matches der Extraklasse freuen – beginnend mit dem Mega-Hit in München gegen den Titelverteidiger FC Bayern. Alle drei Gruppenspiele der Salzburger zeigt Sky live & exklusiv!

Los geht es kommenden Mittwoch gegen die derzeit wohl beste Vereins-Mannschaft der Welt. Das erste Aufeinandertreffen in Wals-Siezenheim war knapp 80 Minuten lang ein offener Schlagabtausch und das Wunder war zum Greifen nahe. Am Ende wurden die Salzburger vom bayerischen Angriffswirbel überrollt und konnten sich wie so oft in dieser UEFA Champions League Saison nicht für den aufopferungsvollen Auftritt belohnen. Nächsten Mittwoch kommt es zum Wiedersehen mit dem Starensemble um Robert Lewandowski, Serge Gnabry und David Alaba. Gelingt den Salzburgern im deutsch-österreichischen Derby die große Überraschung? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Sky Q Kunden können das Spiel wahlweise auch auf Sky Sport UHD in gestochen scharfem und Farbenreichen UHD-HDR erleben. Taktikfüchse haben mit den Scoutingfeed auf Sky Sport 4 alles im Blick.

Sky Dreamteam begleitet das Super-Duell in München

Der Sky Line-Up ist genau auf den Mega-Hit zugeschnitten. Sky Anchor Thomas Trukesitz moderiert den Hit aus dem Sky Studio. Unterstützt wird er dabei von dem ehemaligen Salzburg-Torjäger und jetzigen Sky Experten Marc Janko. Martin Konrad kommentiert zusammen mit dem ehemaligen Bayern-Spielmacher Andreas Herzog den Kracher. Field Reporter Gerhard Krabath führt die Interviews in München.

Zwei weitere Fußball-Feste nach dem Mega-Hit gegen Bayern live & exklusiv bei Sky

Bereits eine Woche darauf geht es gegen den russischen Vizemeister Lok Moskau zur Sache. Das Auftaktmatch glich einem Wechselbad der Gefühle. Erst drehte man das Spiel, um eine Viertelstunde vor Schluss doch noch den Ausgleich zu kassieren. Am Dienstag, den 1. Dezember, treffen die beiden Teams – live & exklusiv bei Sky – erneut aufeinander. Abschließend dürfen sich Sky Seher auf einen weiteren großen Namen freuen. Atletico Madrid kommt mit Superstar Luis Suárez nach Österreich. Sky zeigt das letzte Gruppenspiel der Salzburger am Mittwoch, den 9. Dezember ebenfalls live & exklusiv.

Alle drei ausstehenden UEFA Champions League Gruppenspiele der Salzburger live & exklusiv bei Sky:

Mittwoch, 25. November

FC Bayern München – FC Salzburg ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1, auf Sky Sport UHD sowie als Scoutingfeed auf Sky Sport 4

Moderator: Thomas Trukesitz

Sky Experte: Marc Janko

Kommentator: Martin Konrad

Co-Kommentator: Andreas Herzog

Field Reporter: Gerhard Krabath

Dienstag, 1. Dezember

Lok Moskau – FC Salzburg ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Mittwoch, 9. Dezember

FC Salzburg – Atletico Madrid ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Beitragsbild: GEPA