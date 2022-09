Die Women’s Super League mit ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger sowie die Premier League live und exklusiv bei Sky

Start der Barclays FA Women’s Super League am Sonntag ab 17:30 Uhr mit FC Liverpool gegen FC Chelsea auf Sky Sport Premier League

Mit der Expertin Marie-Louise Eta, Hannes Herrmann kommentiert

Manuela Zinsberger am 24.9. mit Arsenal im Derby gegen Tottenham live & exklusiv bei Sky

Magazin „Inside the WSL“ künftig donnerstags um 19:00 Uhr auf Sky Sport Premier League

Premier League: Nottingham Forest gegen FC Fulham am Freitag ab 20:50 Uhr und FC Everton gegen West Ham United am Sonntag ab 15:05 Uhr auf Sky Sport Premier League

Sky zeigt am Wochenende die sieben Spiele des 8. Spieltags der Premier League live

Nachdem der Saisonstart aufgrund des Todes von Queen Elizabeth II. verschoben wurde, startet die Liga der Europameisterinnen, die Women’s Super League, nun in ihre neue Spielzeit und Sky ist live und exklusiv dabei. Im Match am Sonntag empfängt der FC Liverpool den Rekordmeister FC Chelsea. Ab 17:30 Uhr begrüßen Expertin Marie-Louise Eta und Kommentator Hannes Herrmann die Sky Zuschauer:innen.





Sky Seher:innen dürfen sich am Samstag, dem 24.9. auf ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger freuen. Im Derby trifft die Torfrau mit Arsenal auf Tottenham. Das Match ist live & exklusiv bei Sky zu sehen.



Somit überträgt Sky künftig noch mehr Fußball aus England, denn neben der exklusiven Live-Übertragungsrechte der Premier League besitzt Sky nun auch jene der Barclays FA Women’s Super League, der höchsten englischen Liga im Frauenfußball.



Premier League: Nottingham Forest – FC Fulham am Freitag und FC Everton – West Ham United am Sonntag

In der Premier League trifft bereits am Freitagabend Aufsteiger Nottingham Forest auf den FC Fulham sowie Aston Villa auf den FC Southampton (ab 20:50), ehe am Samstagmittag Manchester City bei den Wolverhampton Wanderers gastiert. Den Abschluss bilden am Sonntag ab 15:05 Uhr der FC Everton und West Ham United.



Sky zeigt am Wochenende alle sieben Partien des 8. Spieltags der Premier League live.



Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky in Österreich alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.



Der 8. Spieltag der Premier League bei Sky:



Freitag:

20:50 Uhr: Nottingham Forest – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event

20:50 Uhr: Aston Villa – FC Southampton live auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport 4



Samstag:

13:20 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1 sowie Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Newcastle United – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League

18:20 Uhr: Tottenham Hotspur – Leicester City live auf Sky Sport Premier League





Sonntag:

12:50 Uhr: FC Brentfort – FC Arsenal live auf Sky Sport Premier League

15:05 Uhr: FC Everton – West Ham United live auf Sky Sport Premier League



17:30 Uhr: WSL: FC Liverpool – FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League



Montag:

16.00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” live auf Sky Sport News

Bild: Imago