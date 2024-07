Sky zeigt in der XXL Saison 2024/25 mehr Spiele der UEFA Champions League, UEFA Europa League & UEFA Conference League als jemals zuvor, alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga, die Premier League, die Deutschen Bundesliga und die 2. Deutschen Bundesliga sowie den DFB-Pokal

Nationale und internationale Star Power beim Sky Saison Start Event im Wiener In-Hotel The Hoxton

Das Sky Erfolgs-Duo Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann wird in der kommenden UEFA Champions League Saison für Sky Sport Austria im Einsatz sein

Sky UK Experte und Liverpool-Legende Jamie Carragher kündigt in Videobotschaft Auftritt im Champions League-Studio von Sky Sport Austria an

Top Neuzugang: Thomas Silberberger wird Sky Experte und liefert den Fans ab sofort ebenso treffsichere wie unterhaltsame Analysen

Streame die XXL Saison 2024/25 mit dem Sky X-Traumpass

Mit dem Flair der großen Fußballwelt und geballter Expertise lädt Sky Österreich zur Saison 2024/2025. Mit einem Starauflauf mit nationalen Größen wie Hans Krankl, Peter Stöger oder Marc Janko und internationalen Stars wie Champions League Sieger Didi Hamann und Vize-Europameister und Ex-Milan-Kapitän Riccardo Montolivo präsentierte Anchor Constanze Weiss im Wiener Hotel The Hoxton die anstehende Sky XXL Saison mit wettbewerbsübergreifend 1500 Live-Spielen und damit mehr Live-Fußball bei Sky Österreich als jemals zuvor. Unglaubliche 135.000 Minuten Live-Fußball bekommen die Fans in gewohnter Sky Qualität serviert.

Die Saisoneröffnung zum Nachsehen

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Das Erfolgs-Duo Lothar Matthäus und Star-Moderator Sebastian Hellmann bei Sky Sport Austria im Einsatz

Lothar Matthäus und Star-Moderator Sebastian Hellmann begleiten in Zukunft an ausgewählten Spieltagen die Zuseher:innen durch die magischen europäischen Fußballabende.

Nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus den anderen großen Fußball-Nationen innerhalb der Sky Gruppe haben sich Stars in der Königsklasse bei Sky Sport Austria angesagt. So ließ Liverpool-Legende und Sky UK Experte Jamie Carragher bei der Sky Veranstaltung in Wien per Videobotschaft wissen, dass er sich bereits auf einen gemeinsamen Auftritt mit Didi Hamann im Champions League Studio von Sky Sport Austria freue, mit dem er 2005 im legendären Finale gegen den AC Milan die Königsklasse für die Reds gewann.

Von Sky Italia freut sich Riccardo Montolivo seine Erfahrung aus 66 Länderspielen für die Squadra Azzurra und aus 380 Serie-A-Einsätzen als Experte für Sky Sport Austria an die österreichischen Fans weiterzugeben.

Mehr Spiele der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Conference League als jemals zuvor

Die Fans dürfen insgesamt 508 Spiele aus den drei Wettbewerben entgegenfiebern. Sky zeigt in Österreich 185 Partien aus der Königsklasse mit Ilzer & Co. sowie den Superstars Mbappe, Kevin De Bruyne und Lamine Yamal. Damit präsentiert Sky in Österreich 91 % aller Spiele der UEFA Champions League. Darüber hinaus überträgt Sky 323 Spiele aus der UEFA Europa League und UEFA Conference League – 94% aller Spiele der beiden internationalen Wettbewerbe sind bei Sky zu sehen.

Sky bleibt Heimat des Fußballs in Österreich

Nur bei Sky gibt es das beste Angebot für den heimischen und europäischen Spitzenfußball: insgesamt 508 Spiele der UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League. Zudem gibt es nur bei Sky alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga, 511 Partien aus der Deutschen Bundesliga und 2. Deutschen Bundesliga mit zahlreichen Legionären, 63 und damit alle Spiele des DFB-Pokals & 250 Matches der größten Liga der Welt, der Premier League.

Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga mit zahlreichen Innovationen

Nach der packenden Sturm-Doku „Leuchtend Schwarz. Sturm und der Weg zum Double“ macht Sky den nächsten Schritt, um für die Fans noch näher dran zu sein am Geschehen. Mit Start der Saison 2024/25 wird es zusätzlich zur umfassenden Vorbereiterstattung auf Sky Sport Austria 1 bei parallel stattfindenden Spielen auf den Einzel-Feeds eigene Vorläufe geben, um so den Fans noch mehr individuell zugeschnittene Berichterstattung zu ihren Lieblingsklubs zu bieten.

Thomas Silberberger stößt zum Sky Sport Austria Experten Dreamteam

Exzellente Fachkompetenz und wortgewaltige Analysen – dafür steht Thomas Silberberger. Ab sofort wird das Tiroler Bundesliga-Urgestein beide Eigenschaften als neuer Sky Experte einbringen und die Matches der ADMIRAL Bundesliga analysieren. Silberberger ist damit das neueste Mitglied des Sky Sport Austria Experten Dreamteams um Hans Krankl, Andreas Herzog, Marc Janko, Peter Stöger, Alfred Tatar, Julian Baumgartlinger und Marko Stankovic

Multi-Talent Marko Stankovic macht den nächsten Schritt. Nach Stationen wie u.a. Field Reporter oder Analyse-Experte wird der ehemalige Bundesliga-Fußballer an Samstagen in der ADMIRAL Bundesliga als Moderator zum Einsatz kommen. Ebenfalls neu: Guido Friedrich stößt als Gastgeber von „Talk & Tore“ zum bewährten Team hinzu.