Diego Forlan über Dominic Thiem: „Österreich kann stolz auf ihn sein“

Der ehemalige Weltklasse-Stürmer Diego Forlan geht nach dem Ende seiner Fußball-Karriere vermehrt seiner zweiten großen Leidenschaft, dem Tennis-Sport, nach. Im Sky-Interview spricht der 45-Jährige über seine Liebe zum Filzball sowie über das anstehende Karriereende von Dominic Thiem, dessen Laufbahn er als Tennis-Fan verfolgt hatte.

Forlan beendete im Jahr 2019 seine aktive Karriere als Fußballer, nach zwei weniger erfolgreichen Trainerstationen in Uruguay, wechselte er die Sportart. Der zweifache Torschützenkönig der spanischen La Liga nahm in seinem Heimatland an offiziellen Turnieren der ITF World Tennis Masters Tour teil – und das durchaus mit Erfolg.

Zwei Semifinale sowie ein Viertelfinale in diversen Senioren-Altersklassen kann der „beste Spieler“ der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 vorweisen. Damit scheint Forlan in der ITF-Weltrangliste in seiner Altersklasse immerhin unter den Top 500 auf.

„Bis ich 16 Jahre alt war, habe ich zugleich Fußball und Tennis gespielt. Nach dem Ende meiner Karriere als Fußballspieler habe ich wieder angefangen Tennis zu spielen und auch Padel. Es hat mir immer Spaß gemacht“, erzählt Forlan.

Angesprochen auf das anstehende Karriereende von Dominic Thiem sagt Forlan, der auch über die folgenschwere Handgelenksverletzung des US-Open-Siegers von 2020 Bescheid wusste: „Ein sehr talentierter Spieler, es hat immer Spaß gemacht ihm zuzuschauen. Ich bin mir nicht sicher, ob er wegen seiner Verletzung mit seinem Comeback Schwierigkeiten hatte. Ich denke, Österreich kann stolz auf ihn sein. Es ist jedenfalls sehr schade, er war sehr gut.“

