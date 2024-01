Diese Spieler der ADMIRAL Bundesliga fahren zum Afrika Cup

Tabellenführer Red Bull Salzburg und die Verfolger Sturm Graz und LASK müssen in der Vorbereitung für die am 9. Februar beginnende Frühjahrssaison auf ihre afrikanischen Teamspieler verzichten. Insgesamt sechs Profis der heimischen Fußball-Bundesliga sind für den Afrika Cup von 13. Jänner bis 11. Februar in der Elfenbeinküste nominiert worden. Mali setzt mit Sturm-Verteidiger Amadou Dante und den Salzburg-Stürmern Sekou Koita und Dorgeles Nene auf drei Österreich-Legionäre.

Für das Team der Gastgeber wurde Salzburg-Stürmer Karim Konate einberufen, die Kapverden nominierten Sturm-Angreifer Bryan Teixeira. LASK-Leihspieler Ebrima Darboe steht im Kader von Gambia.

Beim nahezu zeitgleich stattfindenden Asien-Cup in Katar (12. Jänner bis 10. Februar) sind keine Fußballer von österreichischen Vereinen am Start.

(APA) / Bild: GEPA