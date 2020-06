Dietmar Kühbauer: „Es war ein Sieg für alle verletzten Spieler und speziell für Dibon“

Nestor El Maestro: „Es ist schwer jetzt zu messen, wie schlecht wir eingestellt waren“

SK Rapid Wien gewinnt gegen SK Puntigamer Sturm Graz mit 4:0. Alle Stimmen zur Partie bei Sky und Sky X.

Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Dietmar Kühbauer (Trainer SK Rapid Wien):

…über den Sieg: „Es war in erster Linie ein wichtiger Sieg. Wir haben vor dem Spiel gesagt, wenn wir das Spiel gewinnen, dann haben wir einen guten Abstand auf Sturm. Ich glaube, sie sind jetzt nicht mehr dabei bei den internationalen Plätzen. Und natürlich tut ein 4:0 sehr gut für alle. Es war ein Sieg für alle verletzten Spieler und speziell für Dibon.“

…über die bisherigen Spiele nach dem Restart: „Gegen Salzburg kann man verlieren, aber die Art und Weise mit den Verletzten war das Problem. Wichtig war, wie wir jetzt zurückgekommen sind, dass wir da ein Zeichen gesetzt haben. Es war ein gutes Spiel von uns und ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Mannschaft.“

…über die Auswechslung von Kelvin Arase: „Er hat gesagt, dass er ein bisschen etwas spürt. Er hätte natürlich weitergespielt. Ich weiß ganz genau, der Junge hört ja nicht auf. Ich will definitiv nicht, dass er sich verletzt, weil er einfach so viel Herz für das Spiel aufbringt. Wir brauchen ihn definitiv für die nächsten Wochen.“

…über die Leistung von Leo Greiml: „Er ist ein Fußballer mit sehr viel Herz, der wirklich jedes Spiel gewinnen will. Jetzt kann man leicht reden, aber ich habe auch vor dem Spiel gewusst, dass der Junge das ohne Probleme schaffen wird. (…) Ich freue mich für ihn. Ich habe das Spiel, das vor einem Jahr gegen Sturm war, schon lange vergessen.“

…vor dem Spiel über die vielen Verletzungen bei Rapid: „Man muss es leider hinnehmen, weil die Meisterschaft geht trotzdem weiter. Es ist für uns sehr, sehr hart, weil man darf nicht vergessen, dass wir Mateo auch nicht haben und ,Schobi‘ schon länger nicht. Aber jammern hilft wirklich nicht.“

…vor dem Spiel darüber, wie weh es ihm tut im Allianz Stadion ohne Zuschauer zu spielen: „Das tut eigentlich wirklich weh, weil es ist wie Radfahren ohne Rad. Das ist für mich und für die Spieler nicht schön. Aber andererseits muss man es hinnehmen. Wenn man bedenken würde, was da heute los wäre… An das will ich jetzt gar nicht denken.“

Leo Greiml (SK Rapid Wien):

…auf die Frage, wie oft er heute Lob von Mitspielern gehört habe: „Es war genug, würde ich sagen. Ich habe es sehr oft gehört im leeren Stadion. Es war ein super Spiel. Vor dem Spiel war ich schon leicht angespannt, weil ich ja letztes Jahr gegen Sturm mein Debüt hatte und es nicht so gut lief. Aber nach dem 4:0-Sieg bin ich richtig zufrieden.“

…über seine Gedanken vor dem Spiel: „Vor dem Spiel denkt man schon ein bisschen nach über das Spiel vor einem Jahr, aber sobald der Schiedsrichter anpfeift und die ersten Minuten laufen, ist man voll fokussiert und will einfach das Spiel super spielen und der Mannschaft helfen einen Sieg einzufahren.“

…auf die Frage, wie die nächsten Wochen für ihn persönlich werden: „Das überlasse ich dem Trainer. Ich werde der Mannschaft helfen so gut es geht, aber das bleibt dem Trainer überlassen.“

Stefan Schwab (SK Rapid Wien) in einem Videobeitrag vor dem Spiel:

…über die Verletzung von Christopher Dibon: „So eine tragische Geschichte jetzt wieder. Da blutet jedem einzelnen Spieler auch bei uns das Herz. Da gibt man ihm Mut und versucht ihm zu helfen. Das ist aber in den ersten Tagen jetzt sehr schwer.“

Nestor El Maestro (Trainer SK Sturm Graz):

…über die Kritik von Sky-Experte Alfred Tatar, dass er Röcher als Stürmer aufgestellt hatte: „Er ist ein vielseitiger Spieler. Ich glaube, ich kenne meine Spieler schon einigermaßen gut. Heute war er ein Stürmer. Er hat, wie viele andere, keine optimale Leistung gebracht.“

…über die Kritik von Sky-Experte Marc Janko, dass es so schien als hätte es wenig Leitfaden gegeben: „Sie können jetzt natürlich viel draufhauen, weil wir 4:0 verloren haben. Ich nehme meinen Schuldanteil daran sicher. Ich laufe jetzt nicht weg davon. Wir haben ein sehr schlechtes Spiel gemacht. Und es ist schwer jetzt zu messen, wie schlecht wir eingestellt waren.“

…auf die Frage, warum man heute so schlecht auftrat: „Ich gehe ungern ins Detail. Ich werde dafür nicht bezahlt, dafür haben Sie Experten. Ich sage nur: Nach dem heutigen Spiel ist es klar, wir befinden uns in einem leichten Formtief. Wir sind zumindest leicht verunsichert. Da kann man plötzlich nicht mal die Dinge, die wir eigentlich gut können, gut machen. Wichtig für mich ist, das Ganze jetzt nicht zu überbewerten. Wir haben zwei Spiele jetzt zum Auftakt verloren. Das ist extrem bitter, weil es bleiben nicht viele übrig. Aber ich muss trotzdem nach vorne schauen. Ich muss versuchen wie bis jetzt bestmöglich – auch wenn Sie sagen, dann am Ende nicht ausreichend – aber mit allem Wissen und Können, das ich habe, weil das ist ja mein Job, die Mannschaft einzustellen und vorzubereiten auf das nächste Spiel.“

Stefan Hierländer (SK Sturm Graz):

…über das Spiel: „Wir kriegen das 1:0 eigentlich aus dem Nichts und dann verlieren wir komplett den Faden und kriegen das 2:0. Wir versuchen dann in der zweiten Halbzeit eine Reaktion zu zeigen, das ist uns überhaupt nicht gelungen und dann kommt ein sehr, sehr schlechtes Spiel von uns raus.“

…auf die Frage, warum man keine Antwort gefunden habe: „Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt gerade selber keine Antwort darauf. Wir haben irgendwie im letzten Drittel überhaupt keine Ideen. Es ist dann schwierig ohne Kreativität vorne, ohne Torchancen, ohne Entlastung vorne, ohne Erfolgsmomente vorne. Rapid hat das dann sehr, sehr clever gemacht und dann verliert man 4:0 und das ist dann auch irgendwie verdient für Rapid.“

…über die Tabelle: „Auf die Tabelle brauchen wir gar nicht schauen. Wir müssen jetzt anfangen wieder Fußball zu spielen. Das ist wichtig und dann können wir wieder von der Tabelle reden.“

Marc Janko (Sky Experte):

…über Sturms Leistung: „Sie haben einen rabenschwarzen Tag erwischt. In der Offensive ist ihnen gar nichts eingefallen, sie waren komplett planlos. Das sagt schon einiges aus, dass die Mannschaft anscheinend auch vom Trainer zu wenig Leitfaden mitbekommen hat, wie man gewisse Situationen auflöst.“

…vor dem Spiel über den Einsatz von Rapids Leo Greiml: „Wenn man sich die Aufstellung jetzt ansieht, dann hat er für mich schon eine sehr verwunderliche Variante mit Greiml gewählt. Weil der ja gefühlte Ewigkeiten nicht mal mehr eine Minute gespielt hat. Da frage ich mich schon, wie so ein junger Mensch und Spieler mit so etwas umgeht. Ich hoffe und wünsche es ihm, dass er eine fehlerfreie Partie haben wird. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch gegeben, dass die ein oder andere Unsicherheit dabei sein wird.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…in der Halbzeitpause über Sturm: „Ich denke, der zentrale Fehler ist schon vor dem Spiel passiert. Ich glaube nicht, dass Thorsten Röcher ein Stürmer ist. Auf dieser Position hat er aus meiner Sicht wenig verloren. Weil er im Prinzip ein körperloser Spieler ist, der nur mit dem Ball am Fuß für Furore sorgt, weil da ist er technisch hervorragend. Aber drinnen in der Spitze, wo man angespielt wird, wo man seinen Körper einsetzen muss, das ist nicht seine Position. Also der Fehler ist für mich schon, dass man nicht einen Spieler wie Balaj, dessen Stärke vor allem darin liegt, dem Gegner auch wehzutun mit körperlichem Einsatz, nicht dort hineinbringt, wo ein junger Spieler Namens Greiml seit langer Zeit wieder am Arbeiten ist. Daher glaube ich, dass Nestor El Maestro das nicht genau analysiert hat. In diesem Fall hätte Balaj nach vorne gehört und Röcher nach links.“