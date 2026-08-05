Diomande-Deal steht bevor! Leipzig kassiert XXL-Ablöse

RB Leipzig und Real Madrid verhandeln nun letzte Details über einen Wechsel von Yan Diomande.

Die endgültige Ablösesumme inklusive Boni wird nach Sky Sport Infos zwischen 130 und 140 Millionen Euro liegen.

Der Deal steht kurz vor dem Abschluss. Aktuell wird noch die finale Struktur ausgearbeitet, anschließend kommt es zum größten Verkauf der Leipziger Vereinsgeschichte. In der Historie der Bundesliga war bislang nur Ousmane Dembele für mehr Geld transferiert worden. Der Franzose war 2017 für 148 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Barcelona gewechselt.

Transfer eine Frage der Zeit

Das definitive grüne Licht für den nach Österreich nachgereisten Diomande steht zwar noch aus, ist aber nur noch eine Frage der Zeit.

Der ivorische Nationalspieler ist ins Trainingslager von RB Leipzig nachgereist. In Saalfelden tauchte der 18-Jährige am Mittwoch überraschend beim Mannschafts-Frühstück auf. Nach überstandenem Infekt, der ihn zunächst von der Reise mit dem Team abhielt, gehört er erst einmal noch zur Leipziger Gruppe.