Diskussion mit Schiri Altmann: Aberkannter Sturm-Treffer für Ilzer „absolut regulär“

Nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Rapid spricht Sturm-Trainer Christian Ilzer im Sky-Interview von einem „verdienten Sieg“. Großes Thema nach dem Spiel war auch eine strittige Schiedsrichtereintscheidung von Walter Altmann, der im ersten Durchgang den vermeintlichen Sturm-Führungstreffer nachträglich wegen einer Abseitsstellung aberkannte.

Ilzer konnte die aus seiner Sicht Fehlentscheidung gegen Sturm nicht verstehen – nicht zum ersten Mal in dieser Saison. „Wir kriegen ein Tor aberkannt, das absolut regulär war. Da wird es noch spannend in dieser Saison, wenn das so weitergeht“, sagte Ilzer. Im Interview wurde Schiedsrichter Altmann zugeschalten, um die Situation aus seiner Sicht zu erklären – auf einen gemeinsamen Nenner kamen Ilzer und Altmann trotz intensiver Diskussion am Ende nicht.

VIDEO: Sturm-Führungstreffer aberkannt – Emegha im Sichtfeld von Hedl?