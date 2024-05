Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen müssen den Großen Preis von Monaco (morgen ab 13.30 Uhr LIVE auf Sky Sport F1!) aus der Boxengasse starten. Die beiden Haas-Piloten wurden nachträglich disqualifiziert.

Eine Entscheidung der Stewards rund dreieinhalb Stunden nach dem Qualifying ergab, dass die Haas-Boliden von Hülkenberg und Teamkollege Kevin Magnussen nicht dem technischen Reglement entsprachen. Während der Deutsche in Monte-Carlo auf Startplatz zwölf fuhr, landete der Däne auf Rang 15.

„Ein technischer Defekt an beiden VF-24, der bei der Inspektion nach dem Qualifying entdeckt wurde, bedeutet, dass sowohl HULK als auch MAG den Monaco-GP aus der Boxengasse starten müssen“, schrieb der US-Rennstall auf X. Auf dem engen Stadtkurs im Fürstentum sind damit die Chancen auf Punkten für Hülkenberg fast aussichtslos. Um überhaupt antreten zu dürfen, brauchten beide auf Anfrage des Teams eine Sondererlaubnis durch die Rennkommissare, nachdem ihre Zeiten von der K.o.-Ausscheidung gestrichen worden waren.

A technical compliance failure on both VF-24s, discovered in post-qualifying inspection, means both HULK and MAG to start Monaco GP from Pit Lane.#HaasF1 #MonacoGP pic.twitter.com/twTLn7gyxY

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) May 25, 2024