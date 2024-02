Mit dem Sieg gegen Crystal Palace konnte sich der FC Chelsea in seiner sportlichen Krise zumindest ein wenig Luft verschaffen. Einen bitteren Beigeschmack hat der Sieg für die „Blues“ dennoch. Stürmer Nicolas Jackson droht eine Sperre von zwei Spielen – und das aus einem kuriosen Grund.

Denn der 22-Jährige hat im Selhurst Park seine neunte Gelbe Karte der laufenden Saison kassiert. Folgt eine weitere, muss der Stürmer für zwei Spiele pausieren. Bitter für Jackson: Die meisten seiner Gelben Karten waren verhinderbar, denn der Angreifer hat kaum eine davon für Foulspiele kassiert. Bereits in seinen ersten sechs Ligaspielen für den Klub kassierte er bereits fünf Verwarnungen und eine Sperre – rein aus disziplinären Gründen. Seine Karten erhielt Jackson etwa für das Wegschießen eines Balles, der Verhinderung eines Abstoßes oder aufgrund von Diskussionen mit dem Schiedsrichter.

Gegen Crystal Palace war die Gelbe Karte erneut nicht notwendig gewesen. Nach dem Tor zum 3:1-Endstand durch Enzo Fernandez sprintete der Stürmer über das komplette Feld, um mit seinen Teamkollegen zu jubeln. Das Problem dabei: Jackson wurde bereits 15 Minuten zuvor ausgewechselt. Für das unerlaubte Betreten des Feldes kassierte der Senegalese seine neunte Verwarnung. Sollte Jackson seinen zehnten Gelben Karton erhalten, würde er für zwei Premier-League-Spiele gesperrt werden.

VIDEO-Highlights: Crystal Palace vs. Chelsea

Pochettino ermahnt Jackson

„Ich habe ihm gesagt, dass es so einfach und billig ist, wenn ein Stürmer Gelbe Karten bekommt, nur weil er protestiert oder mit dem Schiedsrichter spricht. Manchmal muss man eine Gelbe Karte für andere Aktionen bekommen, aber nicht deswegen“, sagte Coach Mauricio Pochettino bereits im September über seinen Schützling. Die Liste der Gelben Karten in der Premier League führt Jackson jedenfalls gemeinsam mit Bruno Guimaraes (Newcastle United) und Joao Palhinha (Fulham) an.

Jackson erzielte in 26 Pflichtspielen für Chelsea bewerbsübergreifend neun Tore und zwei Assists. Der 22-Jährige verpasste bereits ein Ligaspiel aufgrund einer Gelbsperre, in zwei weiteren Spielen stand der Angreifer den „Blues“ wegen dem Afrika-Cup nicht zur Verfügung.

Chelsea trifft im Match of the Week am Samstag auf Meister Manchester City – das Spiel seht ihr ab 18 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 6 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass!

(Red.) / Bild: Imago