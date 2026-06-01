Djokovic-Bezwinger Fonseca im Viertelfinale

Das brasilianische Tennis-Supertalent Joao Fonseca hat seinen Siegeszug bei den French Open fortgesetzt und erstmals das Viertelfinale bei einem Grand Slam erreicht.

Der 19-Jährige, der in der dritten Runde den Major-Rekordsieger Novak Djokovic auf hochdramatische Art und Weise rausgeworfen hatte, setzte sich in einem umkämpften Duell 7:5, 7:6 (10:8), 5:7, 6:2 gegen den zweimaligen Finalisten Casper Ruud aus Norwegen durch. Damit schied die Nummer 15 der Setzliste aus.

„Es war anstrengend, Casper spielt hier immer sehr gut“, sagte Fonseca nach seinem Sieg: „Ich bin sehr glücklich.“

22 Jahre nach dem dreimaligen Champion Gustavo Kuerten, der das Spiel vor Ort in Paris verfolgte, steht damit wieder ein Brasilianer in der Runde der letzten acht bei einem Grand Slam. Fonseca trifft dabei auf den nur ein Jahr älteren Jakub Mensik. Der Tscheche bezwang in 3:45 Stunden Spielzeit den Weltranglisten-13. Andrej Rublew 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3 und buchte auch erstmals das Ticket für das Viertelfinale.

Während die Fußballer von Paris Saint-Germain im nahegelegenen Parc des Princes ihren erneuten Triumph in der Champions League mit 48.000 Fans gemeinsam feierten, lieferten sich Fonseca und Ruud auf dem Court Philippe-Chatrier einen intensiven Schlagabtausch, bei dem nur Kleinigkeiten den Unterschied machten. Nachdem sich der Teenager Satz eins gesicherte hatte, dauerte der zweite Durchgang 1:24 Stunden – mit dem erneut besseren Ende für Fonseca im Tiebreak.

Auch in Satz drei duellierten sich Fonseca und Ruud auf Augenhöhe, doch nun schlug der Norweger zurück und verkürzte. Doch Fonseca behielt die Nerven und verwandelte nach 3:55 Stunden seinen ersten Matchball.

(SID) / Artikelbild: Imago