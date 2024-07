Djokovic kritisiert Ersatzspieler-Auswahl bei Olympia

Tennis-Star Novak Djokovic hat sich nach seinem 6:0,6:1-Sieg über den überforderten Australier Matthew Ebden kritisch zur Ansetzung beim olympischen Tennisturnier in Roland Garros geäußert. Warum trete er gegen einen Spieler an, der seit zwei Jahren kein Einzelspiel auf höchstem Niveau bestritten habe, fragte der topgesetzte Serbe. Doppelspieler Ebden war nach einigen Absagen ins Einzel-Hauptfeld gerutscht, obwohl er schon lange kein Einzel mehr gespielt hatte.

„Es gab eine Menge Einzelspieler, die viel Zeit hatten. Es gab Ersatzspieler, denen man hätte sagen können, dass sie kommen sollen“, sagte Djokovic Samstagabend in Paris. „Diesen Teil verstehe ich nicht, und ich hoffe wirklich, dass die ITF und die Olympischen Spiele eine Änderung dieser Regel in Erwägung ziehen, denn es war hart für Matthew. Er hat mir gesagt, dass es über zwei Jahre her ist, dass er ein offizielles Einzelspiel bestritten hat“, meinte der 24-fache Grand-Slam-Sieger. „Es ist es kein schönes Gefühl für ihn, so auf dem Platz zu stehen.“

Ebden hatte einem Fan scherzhaft seinen Schläger angeboten, nachdem er auf dem Court Phillipe-Chatrier die ersten acht Spiele gegen Djokovic verloren hatte. Nach der Partie sagte der Australier, seine Einzel-Karriere sei damit beendet.

Der Internationale Tennisverband ITF hatte mit dem IOC ausgehandelt, die Frist für die Änderung der Meldelisten bis zum 19. Juli zu verlängern – später als bei den meisten anderen Sportarten der Spiele. Da jedoch der topgesetzte Jannik Sinner sowie Andy Murray und Holger Rune ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt hatten, beschränkte sich die Auswahl an Ersatzspielern auf die bereits in Paris anwesenden Doppelspezialisten.

Die nächste Absage erfolgte am Sonntag. Der Australier Alex de Minaur zog seine Teilnahme wegen einer Hüftverletzung, die er sich in Wimbledon zugezogen hatte, zurück. „Ich habe versucht, mein Bestes zu geben, um für das Einzel bereit zu sein, aber der Körper braucht noch ein bisschen Zeit“, sagte der Weltranglisten-Sechste am Sonntag auf Instagram.

(APA/Reuters) / Artikelbild: Imago