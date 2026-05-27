Djokovic nach Kraftakt in Runde drei

Novak Djokovic ist den zweiten Schritt seiner Mission 25. Grand-Slam-Titel erfolgreich gegangen: Der Major-Rekordsieger aus Serbien besiegte den Lokalmatadoren Valentin Royer auf dem Court Philippe-Chatrier letztlich souverän mit 6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3 und zog zum 21. Mal in Folge bei den French Open in die dritte Runde ein.

Zugleich ist der „Djoker“ weiter in nun 14 Partien ungeschlagen gegen Franzosen in Roland Garros. Viel wichtiger wird ihm aber sein, dass er die Fragezeichen hinter seiner körperlichen Verfassung mehr und mehr beiseite räumt. In der Vorbereitung auf das Turnier am Bois de Boulogne hatte Djokovic nur in Rom aufgeschlagen – und direkt sein erstes Match verloren.

In Paris, wo Djokovic dreimal den Titel gewinnen konnte, absolvierte er nun sein 120. Match – nie zuvor hat ein Profi derart viele Partien bei einem einzelnen Grand Slam bestritten. Zuvor hatte er in der Wertung gleichauf mit Roger Federer (Schweiz) gelegen, der 119 Mal in Wimbledon aufschlug.

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