Djokovic scheitert in Dubai und verliert Weltranglisten-Führung

via

via Sky Sport Austria

Novak Djokovic ist beim ATP-Turnier in Dubai im Viertelfinale gescheitert und verliert damit am Montag seine Position als Nummer eins in der neuen Weltrangliste.

Der Serbe unterlag in Dubai gegen Jiri Vesely, Nummer 123 der Welt, in zwei Sätzen. Am Ende hieß es 4:6, 6:7 (4:7) aus der Sicht von Djokovic.

Für den 34-Jährigen war es das erste Turnier des Jahres. Im Januar hatte der ungeimpfte Djokovic aufgrund der strengen Corona-Politik in Australien nicht zum ersten Grand-Slam-Turnier nach Melbourne einreisen dürfen. In Dubai spielt der Impfstatus der Spieler für die Teilnahme hingegen keine Rolle.

Neue Nummer eins der Welt ist ab Montag der russische US-Open-Champion Daniil Medvedev.

Bild: Imago