Djokovic trennt ein Sieg vom 100. Turniertitel

Tennis-Topstar Novak Djokovic greift am Sonntag nach dem 100. Titel seiner Karriere. Mit einem deutlichen 6:2,6:3 nach nur 70 Minuten gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow zog der Serbe beim Masters-1000-Turnier in Miami (live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) ins Endspiel ein. „Ich spiele wirklich gutes Tennis. So gut wie seit langem nicht mehr“, sagte der 37-Jährige nach dem Finaleinzug vor den Augen von u.a. Lionel Messi und Venus Williams.

Es war im Übrigen das „älteste“ Halbfinale seit Bestehen der Masters-1000-Serie (1990), Dimitrow ist 33. „Der Aufschlag war sicher das Highlight des Matches“, meinte der „Djoker“, der eine 87-Prozent-Quote beim ersten Aufschlag bzw. 77 Prozent der Punkte mit dem ersten Service geholt hat. „Ich hoffe, ich kann das so fortsetzen, denn es macht mein Leben auf dem Court definitiv einfacher.“

Zum achten Mal steht Djokovic bei dem Hartplatz-Turnier in Florida im Finale, es wird sein 60. Endspiel bei einem Masters-1000-Turnier. Mit einem weiteren Erfolg gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz oder Überraschungs-Halbfinalist Jakub Mensik aus Tschechien wäre der nächste Meilenstein seiner Laufbahn mit dem 100. Titel perfekt. Es wäre zudem sein siebenter Triumph in Miami. Djokovic hat im Vorjahr auf der ATP-Tour keinen Titel geholt, allerdings bei den Olympischen Spielen Gold.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago