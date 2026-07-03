Djokovic zieht mit Federer gleich – auch Sinner weiter

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat in Wimbledon das Achtelfinale erreicht und sich den nächsten Eintrag in den Geschichtsbüchern gesichert.

Durch das 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) gegen den Franzosen Arthur Rinderknech feierte der Serbe seinen 105. Sieg im All England Club. Damit zog er mit dem achtmaligen Gewinner Roger Federer gleich, der bislang der alleinige Rekordhalter im Männer-Einzel gewesen war.

Auch der italienische Weltranglistenerste Jannik Sinner steht im Achtelfinale. Der Titelverteidiger setzte sich souverän 6:4, 6:3, 6:4 gegen den Weltranglisten-81. Jenson Brooksby aus den USA durch und erreichte im fünften Jahr in Folge das Achtelfinale an der Church Road.

In Wimbledon will Djokovic in diesem Jahr auch nach Titeln mit der Schweizer Tennisikone Federer gleichziehen. Nach seinem starken Auftritt in Runde zwei gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas hatte Djokovic mit Rinderknech, der 2025 Alexander Zverev in der ersten Runde rausgeworfen hatte, aber deutlich mehr Mühe auf dem Centre Court.