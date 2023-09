Doch nicht Alonso? Brighton-Coach als Ancelotti-Nachfolger gehandelt

Carlo Ancelotti wird Real Madrid im Sommer verlassen und die brasilianische Nationalmannschaft übernehmen. Seitdem diese Personalie publik wurde, ranken sich Gerüchte, wer den Ex-Bayern-Coach ablösen wird. Topfavorit schien stets Xabi Alonso von Bayer Leverkusen zu sein. Die Marca bestätigte vor kurzem, dass der Ex-Real-Star der Topfavorit sei. Selbst Ancelotti äußerte sich über den 41-Jährigen.

Doch nun meldet Cadena SER, dass sich ein anderer Kandidat in der Gunst der Bosse noch weiter oben sein soll. Demnach soll Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion auf seinen Nachfolger folgen. Der 44-Jährige übernahm in der vergangenen Saison vom zum FC Chelsea abgewanderten Graham Potter und führte die Seagulls auf Anhieb in die Europa League.

In England wird De Zerbi für seinen Offensivfußball viel gelobt und ist damit auch in dieser Spielzeit sehr erfolgreich: Mit fünf Siegen aus sechs Premier-League-Spielen liegt Brighton auf Rang drei. Angeblich soll er eine Ausstiegsklausel in Höhe von 13 Millionen Euro in seinem Vertrag haben.

Vor Brighton trainierte De Zerbi unter anderem Shakhtar Donezk und US Sassuolo.

(sport.sky.de)/Bild: Imago