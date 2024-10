Das Achtelfinale des ÖFB-Cups zwischen dem SV Stripfing und dem SK Rapid wird am 30. Oktober auf der Hohen Warte über die Bühne gehen.

Der Zweitligist spielt als Kooperationsverein der Wiener Austria sonst in der Generali Arena, die Austria-Heimstätte stand aufgrund der Vorfälle nach dem 343. Wiener Derby gegen Rapid aber nicht zur Diskussion. In der Naturarena der Vienna war Rapid bereits in der zweiten Cup-Runde gegen Donaufeld (3:1) im Einsatz.

(APA) / Bild: GEPA