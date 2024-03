Tedesco verlängert Vertrag als belgischer Teamchef

Domenico Tedesco hat drei Monate vor der EM seinen Vertrag als Trainer der belgischen Fußball-Nationalelf bis 2026 verlängert.

Der 38-Jährige soll die Red Devils unabhängig vom Ausgang der Europameisterschaft auch zur WM in zwei Jahren in Kanada, Mexiko und den USA führen. Tedesco hatte die Mannschaft um Kevin De Bruyne im Februar 2023 als Nachfolger von Roberto Martínez übernommen und in der EM-Qualifikation zum Gruppensieg vor Österreich geführt.

Belgien spielt bei der EM im Sommer in der Gruppe E gegen die Slowakei, Rumänien und ein Team aus den Play-offs. Auch bei diesem Turnier zählen die Belgier zum erweiterten Favoritenkreis.

(APA)

Bild: Imago