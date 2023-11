Dominic Thiem im Metz-Achtelfinale gegen Ugo Humbert am Dienstag nicht vor 18:00 Uhr live & exklusiv bei Sky

Das Achtelfinale von Dominic Thiem gegen Ugo Humbert morgen nicht vor 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Tennis

Dominic Thiem steht im Achtelfinale des ATP 250 Turniers in Metz! Nach dem 6:4 6:2 Erfolg gegen Matteo Martineau bekommt es der Lichtenwörther nun mit der Nummer 23 der Weltrangliste, Ugo Humbert, zu tun. Kann der Österreicher auch gegen den nächsten französischen Lokalmatador bestehen und in das Viertelfinale einziehen? Die Antwort gibt es am morgigen Dienstag nicht vor 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Tennis.

Bild: Imago