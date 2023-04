Dominic Thiem im Viertelfinale von Estoril heute live & exklusiv bei Sky Sport Austria

via

Nächstes Erfolgserlebnis für Dominic Thiem! Mit dem überzeugenden 6:2 6:2 Sieg gegen Ben Shelton zog der Österreicher unter die letzten Acht bei den Millenium Open in Estoril ein. Im Viertelfinale trifft Thiem nun auf Quentin Halys, der sich in seinem Achtelfinale gegen Roberto Bautista Agut durchsetzte. Für den Lichtenwörther ist es das erste Aufeinandertreffen mit dem Weltranglisten-80. Franzosen. Ob Dominic Thiem erneut eine starke Leistung zeigen und ins Halbfinale in Portugal einziehen kann, ist nicht vor 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Das Beste von der ATP Tour live nur bei Sky

Sky berichtet live im österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in Turin überträgt Sky 2023 auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 – insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich berichtet Sky von ausgewählten Turnieren der ATP 250 und überträgt das Grand Slam Turnier in Wimbledon live & exklusiv.

