Dominic Thiems Auftaktmatch beim ATP 250 Turnier in Tel Aviv gegen Laslo Djere am Montag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der Weg zurück in die Top 100 der Weltrangliste führt Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem nach Israel. In der ersten Runde des ATP 250 Turniers von Tel Aviv trifft der Lichtenwörther morgen auf den Serben Laslo Djere. Das bisher einzige Duell der beiden entschied Djere auf Sand in zwei Sätzen für sich. Ob Thiem dieses Mal als Sieger vom Platz geht, erfahren die österreichischen Tennisfans im zweiten Spiel nach 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.





