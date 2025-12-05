Dominique Heinrich zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28 „am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der exklusiven Sky Sport Austria Sendung durchleuchtet Sky Moderatorin Kimberly Budinsky das Leben der Sportheld:innen

Einmalige Kulisse: Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad

Zu Gast ist Dominique Heinrich, ehemaliger Eishockey-Nationalspieler

„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ mit Dominique Heinrich am Sonntag ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1

In der kommenden Ausgabe von „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ begrüßt Moderatorin Kimberly Budinsky mit Dominique Heinrich einen der erfolgreichsten österreichischen Eishockeyspieler der letzten Jahre im Wiener Riesenrad.

Im exklusiven Sporttalk blickt der Wiener auf seine außergewöhnliche Karriere zurück: Von den ersten Schritten auf dem Eis, inspiriert durch familiäre Unterstützung, über zahlreiche Meistertitel mit Red Bull Salzburg bis hin zu emotionalen Momenten im Nationalteam. Im Mittelpunkt steht der historische Einzug ins Viertelfinale der A-Weltmeisterschaft 2025 – ein Meilenstein, der zugleich das Ende seiner aktiven Laufbahn markiert.

Heinrich spricht offen über prägende Erlebnisse: Die Rolle seines Großvaters als wichtigste Bezugsperson, den Umgang mit Rückschlägen wie Vertragsauflösungen und gescheiterten Auslandsträumen sowie die Bedeutung von Teamgeist und Resilienz im Spitzensport. Persönliche Einblicke gewährt er auch in sein Leben nach der Karriere – als Familienvater, Sportdirektor bei den KSV Kängurus und TV-Experte.

Abgerundet wird das Gespräch durch Anekdoten aus dem Eishockeyalltag, Erinnerungen an besondere Begegnungen – etwa mit Sidney Crosby – und einen motivierenden Appell an den Nachwuchs: Die Leidenschaft für den Sport nie zu verlieren.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Dominique Heinrich wird am Sonntag, 7. Dezember, ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Das exklusive Sky Sport Austria Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

Gastgeberin Kimberly Budinsky im Gespräch mit den Größen der Sportwelt

Die ehemalige Leistungsschwimmerin ist seit 2021 für Sky im Einsatz. Vor ihrem Sky Engagement präsentierte sie für Krone.TV Sport die Bundesliga-Analyse, das Wintersport-Format „Steilhang“ sowie das EM-Studio zur UEFA EURO 2020.