Doncic glänzt in Dallas – und wahrt perfekte Bilanz

Erst feierten die Fans der Dallas Mavericks Rückkehrer Luka Doncic, dann führte der Superstar seine Los Angeles Lakers in der alten Heimat bei einer starken Vorstellung zum Sieg. Mit 33 Punkten war der Slowene beim 116:110 bester Werfer des Abends, Doncic holte den vierten Sieg im vierten Duell mit den Mavs seit seinem unfreiwilligen Abschied.

Doncic, den Dallas vor gut einem Jahr überraschend an die Lakers abgegeben hatte, war im American Airlines Center mit Applaus empfangen worden. Die Arena sei für ihn „immer ein besonderer Ort“, sagte der 26-Jährige und erzählte im Scherz, dass er in der Halbzeitpause den falschen Kabinengang genommen habe, „ich war etwas verwirrt.“

LeBron James und Rui Hachimura kamen auf jeweils 17 Punkte für L.A., Topwerfer der Mavericks war Max Christie (24). Die Lakers (27:17) sind nach ihrem dritten Sieg in vier Spielen im Westen Fünfter, Dallas (19:27) ist nur Zwölfter. Vor der Pleite hatten die Texaner vier Erfolge in Serie gefeiert.

Die dritte Niederlage nacheinander kassierte Orlando Magic, das zu Hause beim 105:119 gegen die Cleveland Cavaliers erneut ohne Welt- und Europameister Franz Wagner (Knöchelprobleme) auskommen mussten. Paolo Banchero war bester Werfer der Gastgeber aus Florida (27).

In Chicago schlugen die Bulls die Boston Celtics in letzter Sekunde 114:111, danach zog der Klub ein Banner mit der Rückennummer seines früheren Starspielers Derrick Rose unter die Decke. Die „1“ wird von der Franchise künftig nicht mehr vergeben, zuvor war diese Ehre in der Windy City nur Michael Jordan, Scottie Pippen, Jerry Sloan und Bob Love zuteil geworden.

Das Spiel zwischen den Minnesota Timberwolves und den Golden State Warriors wurde auf Sonntag verschoben, nachdem Bundesbeamte der Einwanderungsbehörde in Minneapolis einen Mann erschossen und neue Proteste ausgelöst hatten.

