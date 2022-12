Donezk fordert 40 Millionen Euro von der FIFA

via

via Sky Sport Austria

Der 13-malige ukrainische Meister Schachtar Donezk wird am Donnerstag vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS vom Weltverband FIFA eine Entschädigung von bis zu 40 Millionen Euro fordern.

„Zahlreiche ausländische Spieler haben den Klub zum Nulltarif verlassen“, sagte Schachtar-Generaldirektor Sergei Palkin der Nachrichtenagentur AFP: „Der Verein versucht, die verlorenen 40 Millionen Euro wiederzuerlangen, und die FIFA sollte den Schaden ersetzen, für den sie verantwortlich ist.“

Im Juni hatte der Weltverband entschieden, dass ausländische Spieler oder Trainer in der Ukraine ihre Verträge aufgrund der russischen Invasion auflösen können. In einem Brief vom Juli, den AFP eingesehen hat, erklärte die FIFA, dass die Interessen ukrainischer Vereine geschützt würden.

Donezk beendete die Champions-League-Gruppenphase als Dritter hinter Titelverteidiger Real Madrid und RB Leipzig. Weiter geht es für den Klub in der Europa League.

