Doppelpack & Assist! Ex-Rapidler mit Gala gegen ManCity

Beeindruckende Vorstellung eines ehemaligen Rapid-Profis gegen Englands Meister: Nicolas Kühn feiert mit Celtic Glasgow in der Saisonvorbereitung einen 4:3-Sieg über Manchester City, wobei dem deutschen Offensivspieler zwei Tore sowie ein Assist gelangen.

In der 13. sowie 36. Minute erzielte Kühn die ersten beiden Treffer seines Teams beim Test in North Carolina. Zum späteren 3:1 von Kyogo Furuhashi (44.) steuerte er dann noch die Torvorlage bei, ehe er zur Pause mit leichten Knieschmerzen ausgewechselt wurde. Manchester City musste damit trotz Treffer von Oscar Bobb (33.), Maximo Perrone (46.) und Erling Haaland (57.) eine Niederlage hinnehmen, da Luis Palma in der 68. Minute den Celtic-Siegestreffer erzielte.

„Nicolas war im Abschluss richtig stark, sein Pass zum dritten Tor war magisch. Zwei Tore und eine Vorlage – großartig“, sagte Celtics Teammanager Brendan Rodgers zur Leistung des Ex-Bayern-Nachwuchsspielers.

Manchester City musste bei der Niederlage gleich vier Gegentore hinnehmen, letztmals war dies beim 4:4 in der Premier League gegen Chelsea am 12. November 2023 der Fall. Außer Haaland und dem englischen Duo Jack Grealish sowie Kalvin Phillips kamen jedoch großteils junge Spieler zum Einsatz.

Kühn & Celtic starten in Champions League

Kühn selbst wechselte im Winter um 3,5 Millionen Euro aus der ADMIRAL Bundesliga zum schottischen Meister. In seinem Premieren-Frühjahr bilanzierte er in 18 Pflichtspielen mit je drei Toren und Vorlagen, während er bei Rapid in 51 Spielen mit sieben Toren sowie zehn Vorlagen überzeugte. In der neuen Saison nimmt Celtic nicht nur die Premiership-Titelverteidigung, sondern auch die Champions-League-Ligaphase in Angriff.

(Red./SID).

Beitragsbild: Imago.