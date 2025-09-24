Doppelpack! Ex-Rapidler Beljo schießt Dinamo zu EL-Auftaktsieg

Ex-Rapid-Spieler Dion Beljo hat seinen neuen Klub Dinamo Zagreb mit einem Doppelpack zu einem Auftaktsieg in der UEFA Europa League geschossen.

Der kroatische Stürmer erzielte beim 3:1 seines Klubs über Fenerbahce Istanbul zwei Treffer. Beljo, letzte Saison noch in Grün-Weiß aktiv, traf in der 21. und der 51. Spielminute für Dinamo. Die Türken gleichen zwischenzeitlich durch Sebastian Szymanski aus (25.). Die Entscheidung brachte jedoch das letzte Tor durch Monsef Bakrar (90. + 5). Mit Dejan Ljubicic stand ein weiterer ehemaliger Akteur der Hütteldorfer am Feld – beide Ex-Rapidler wurden in der 75. Minute ausgetauscht.

Zum Duell der ÖFB-Legionäre Florian Grillitsch gegen Gernot Trauner kam es beim Aufeinandertreffen von Sporting Braga und Feyenoord Rotterdam nicht. Während Trauner aufgrund einer Verletzung nicht im Kader der Niederländer stand, saß Grillitsch bei den Gastgebern über die volle Spielzeit auf der Bank. Das Spiel endete mit 1:0 für die Portugiesen, den Treffer erzielte Fran Navarro in der Schlussphase (79.).

Kein Sieger zwischen Nottingham und Betis

Das Spiel zwischen Premier-League-Klub Nottingham Forest und Real Betis endete mit einem 2:2-Remis. Cedric Bakambu brachte die Spanier in Sevilla in Führung, Nottingham drehte die Partie durch einen Doppelschlag von Igor Jesus noch vor der Pause (18., 23.). Die Engländer spielten jedoch eine sehr inaktive zweite Halbzeit und kassierten noch den Ausgleich. Ex-United-Star Antony rettete dem Conference-League-Finalisten von vergangener Saison einen Punkt zum Auftakt.

Die AS Roma feierte einen Auswärtssieg bei OGC Nizza. Evan N’Dicka und Gianluca Mancini brachten die Römer kurz nach der Pause mit einem Doppelschlag komfortabel in Führung (52., 55.). Terem Moffi brachte die Franzosen zwar per Strafstoß noch einmal heran (77.), einen Punktgewinn gab es jedoch nicht mehr. Ludogorets Razgrad feierte zeitgleich einen Auswärtserfolg bei Malmö FF

