Doppelpack! Grgic trifft erneut für Kroatiens U21

Sturm-Angreifer Leon Grgic zeigt sich seit seinem Wechsel vom ÖFB zum kroatischen Fußballverband weiter in starker Verfassung.

Im EM-Qualifikationsspiel gegen Litauen erzielte der Sturm-Profi beim deutlichen 4:0-Erfolg einen Doppelpack in der Schlussphase.

Mit den beiden Treffern in der 83. und 94. Minute hält der Angreifer nun bei drei Treffern in drei Einsätzen für Kroatiens U21. Seinen Premierentreffer hatte Grgic Mitte Oktober beim 1:0-Heimsieg gegen die Ukraine erzielt.

Auch Ex-Sturm-Leihspieler Zvonarek jubelt

Beim 4:0-Erfolg über Litauen am Donnerstagabend konnte sich mit Lovro Zvonarek ein weiterer Spieler mit Sturm-Bezug in die Torschützenliste eintragen.

Der Spielmacher und Kapitän der Kroaten war vergangene Saison vom FC Bayern an den SK Sturm ausgeliehen und läuft in dieser Saison für die Grasshoppers Zürich um Trainer Gerald Scheiblehner auf.

Das kroatische U21-Nationalteam hält in seiner Qualifikationsgruppe nach drei Spielen bei sieben Punkten und befindet sich klar auf EM-Kurs.

„Gehört geändert!“: Herzog nach Grgic-Nationenwechsel für neue Regelung

Bild: Imago